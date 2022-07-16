Війна стала справжнім випробуванням для нашої психіки. Людиноненависницькі дії російських окупантів викликають багато різних почуттів: ненависть, сум, розпач, і бажання помститися.

Багато українців зауважують, що з початку війни вони стали агресивнішими: почали сваритись у соцмережах, хоча раніше такого не було, почали нервово реагувати на близьких, а потім докоряти собі – можна ж було стриматися. Чому ми стали гнівливими, що робити, аби приборкати агресію – своїми думками поділилася практикуюча психологиня, ведуча Ранку у Великому Місті на ICTV Юлія Зорій.

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Захист зсередини

– Емоції – це форма відповіді на ситуацію чи подію. Вони залежать від конкретних ситуацій, вони завжди є реакцією на щось, – пояснює Юлія. – При цьому вони виконують кілька важливих функцій.

Оцінка. Емоція виступає узагальненим аналізом ситуації, в якій перебуває людина. Наприклад, ми відчуваємо страх, якщо мозок просканував ситуацію і зробив висновок, що для нас є небезпека.

Маркування потреб. Оскільки емоції пов’язані з нашими потребами, то вони забезпечують людину енергією для їх задоволення і водночас виступають оцінкою того, як це відбувається. Наприклад, потреба в безпеці маркується страхом, якщо загроза очевидна і зрозуміла, або тривогою, якщо небезпека є, але незрозуміло, яка.

Захист. Проживання емоції дає можливість позбутися її. Тобто відсутність реакції призводить до неконтрольованого вибуху, бо накопичилася критична маса почуттів, а виходу вони не знайшли. Тому емоція завжди має проявлятися, в її прояві й полягає захисна функція.

Приборкання норовливого

Ми повинні зрозуміти, що не можемо контролювати емоції, але можемо обрати відповідну реакцію на неї. Тобто, якщо ви відчули, наприклад, страх, то відключити його вам не вдасться, а ось вибрати, як відреагувати, можна: сховатися, або втекти, або кричати, плакати, сваритися, зібратися та діяти тощо. Саме від вас залежить вибір реакції, а отже – дія.

Агресія ж виникає, коли неможливо впоратися з емоцією. Вона може бути усвідомленою, коли ви дієте правильно, або ж неусвідомленою. Напади агресії виникають через нестабільність, втрату розуміння і віри в майбутнє, замкнений простір тощо.

І оскільки зараз ми всі поступово усвідомлюємо, що так, як було раніше, вже не буде, емоцій багато, і вони зашкалюють, тож агресія так чи інакше починає проявлятися. Фізично, коли люди б`ються, наносять тілесні ушкодження чи псують речі, або вербально: через образи, звинувачення, лайку, погрози.

Та іноді негативні емоції переростають у щось більше, ніж у просту злість. Напади гніву можуть із часом посилюватися, і від цього буде страждати і сама людина, і ті, хто знаходяться поряд.

Що з цим робити?

Є кілька способів, що допоможуть приборкати гнів та попередити агресивну поведінку:

Для початку варто усвідомити, що саме ви зараз відчуваєте і в якій мірі. Поговоріть із собою і дайте чесні відповіді: “Я роздратована, тому що…”, “Я злюся зараз через те, що…”, Тобто ви зафіксували в собі цей стан, усвідомили його й пояснили собі.

Спробуйте переключитися з негативної емоції на щось позитивне: глибоке дихання, медитацію, фізичні навантаження (поприсідайте, походіть сходами вверх-вниз, просто порухайтеся тощо), поприбирайте, складіть речі. Будь-яка фізична дія зменшить силу відчуттів.

Прогулянки на свіжому повітрі, якщо вони можливі, перегляд фільму, читання книжок, заняття з дітьми – це дасть змогу відволіктися й переключитися.

Якщо це агресія на конкретну людину, то уявіть її навпроти вас і озвучте все, що обурює, непокоїть, бентежить. Зробіть це вголос. Але подбайте, щоб поряд із вами в цей момент нікого не було. Про всяк випадок.

Пригадайте, що вам допомагало долати спалахи злості в мирний час. Які дії приводили в норму? Як рятувалися?

І головне, не накопичуйте емоції. Кожна повинна мати вихід, щоб вона не призвела до зриву. Відшукайте безпечні форми прояву агресії.

Емоції виникали й будуть виникати. Для їх появи завжди буде причина. Вам потрібно спробувати робити так, щоб їх прояв не нашкодив ані вам, ані тим, хто навколо.