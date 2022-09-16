В последнее время каждый из нас оказывается перед выбором. Оставить страну или уехать за границу временно? Остаться за границей или возвращаться домой? Сменить работу или оставить все как есть?

Почему одни люди легко делают выбор, а другие долго не могут определиться, объясняет практический психолог Юлия Ворман.

Колебания возникают по разным причинам. Самые распространенные из них:

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Отсутствие гарантий или призрачность гарантий того, что все будет хорошо.

Человек боится брать на себя ответственность за свою жизнь. Этим объясняется попытка людей найти того, с кем можно эту ответственность разделить, или перевести на кого-то. Всегда легко обвинить другого за совет, не давший желаемых результатов, чем себя за ошибочное решение.

Нежелание покидать зону комфорта. Даже если человек находится в зоне боевых действий, он может бояться куда-то уехать, ведь несмотря на опасность для здоровья, человек будто привязан к родному дому, остающимся людям.

Неумение слушать себя и понимать свои ценности.

Что делать

Найти причину сомнений. Осознать и проанализировать ее.

Иногда для того, чтобы принять правильное решение, нужно время.

Учитесь слушать себя. Исследовать свои ценности и на основе этого принимать решение.

Техники, которые помогут сделать выбор:

Совет другу

Представьте себе, что ваш друг попал в аналогичную ситуацию.

Что бы вы ему посоветовали? Иногда, чтобы принять правильное решение, нужно выйти за пределы проблемы, посмотреть на нее со стороны. Поэтому очень часто эта практика помогает посмотреть на ситуацию более трезво.

Квадрат Декарта

Вам нужно:

Подробно прописать плюсы и минусы сделанного вами выбора.

Обстоятельно прописать плюсы и минусы возможного решения оставить все как есть.

Каждый ответ оценить по степени важности.

Подсчитать результаты по всем блокам в отдельности.

Сравнить полученные результаты.

Сделать выбор.

К примеру: вы хотите покинуть страну, но вас переполняют сомнения относительно того, стоит ли это делать.

Плюсы выезда за границу

Вы и ваши дети окажетесь в безопасности.

Вы сможете помогать стране благодаря содействию распространению информации о войне в Украине среди людей, активистов, волонтеров, СМИ за границей.

Если вы найдете достойную работу, то сможете финансово поддерживать оставшихся в Украине родных.

Минусы выезда за границу

Вы будете вдали от родных, оставшихся в Украине.

Необходимость учить новый язык и начинать все с нуля.

Вы можете потерять работу в Украине и т.д.

Плюсы, чтобы остаться в Украине.

Вы будете рядом с родными, которые отказываются уезжать.

Вы не потеряете работу.

Вы сможете присоединиться к волонтерскому движению внутри страны и помогать ВСУ.

Минусы нахождения в Украине на момент военных действий.

Постоянная опасность для жизни.

Это только пример того, как выполнять задачи. Но если перед вами стоит аналогичный выбор – ваши ответы могут сильно отличаться от написанного, и это нормально.

Далее каждый ответ вы можете оценить по степени важности этого фактора для вас от 1 до 10 (где 1 – для меня это не важно, 10 – для меня это очень важно). На основе подсчета результатов по всем четырем блокам отдельно можно принимать решения по тому или иному вопросу.

Правило 10/10/10

Соблюдение этого правила поможет вам оценить ситуацию с трех временных перспектив. Итак, вам необходимо дать ответ на три вопроса:

Как я буду чувствовать себя через 10 минут после принятия решения?

Как я буду чувствовать себя через 10 месяцев после принятия решения?

Как я буду чувствовать себя через 10 лет после принятия решения?

Отвечая на эти вопросы, вы выходите из плена сильных эмоций и смотрите на ситуацию со стороны, что, безусловно, поможет принять правильное решение.

Источник: Психологическая помощь