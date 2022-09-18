Подъем и радость, которые мы испытали с началом наступления ВСУ и освобождением украинских городов, сменились шоком: в Изюме, который находился под оккупацией, найдено почти полтысячи могил гражданских людей и братская могила военных.

При эксгумации тел оказалось, что многих из погребенных жестоко пытали.

От этих ужасных находок волосы встают дыбом даже у стойких людей. Как выдержать увиденное и не сойти с ума, Фактам ICTV рассказал психотерапевт и майор ВСУ в отставке Алексей Карачинский.

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– Кадры из Изюма нельзя не смотреть. И смотреть невозможно, настолько они страшны, – говорит психотерапевт. –И таких кадров еще будет много, так что нужно удерживать баланс, чтобы не потерять рассудок.

Все действия российских оккупантов выходят за рамки условных норм. Если бы мы жили в средневековье и наблюдали подобное хотя бы через день, то мы привыкли бы к этому. В цивилизованном мире никто даже представить не мог, что такое как в Буче и Изюме возможно.

Подобные новости действительно выбивают на целый день. Чтобы справиться с потоком трагических сообщений, нужно придерживаться нескольких вещей, советует Алексей Карачинский:

Ориентироваться на определенные ожидания. Если на определенной территории ожидаются боевые действия, то лучше уехать заранее. Не ждать от оккупантов человечности. Мы уже видим, что они собой представляют.

– Меня поразил Изюм, но Буча поразила больше, – признается психотерапевт. – Потому что в Буче мы увидели зверства россиян впервые. Мы и не подозревали об этом. А в Изюме уже возник определенный иммунитет.

По словам Алексея, это – не хорошо и не плохо, это – естественно. Таким образом, психика защищает нас.

Мы можем помочь ей в этом. Следует строго дозировать потребление новостей о трагических событиях. О них нужно знать, но не нужно пересматриваться снова и снова.