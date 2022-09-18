Підйом та радість, що ми відчули з початком наступу ЗСУ і звільненням українських міст, змінилися на шок: в Ізюмі, який перебував під окупацією, знайдено майже півтисячі могил цивільних людей і братська могила військових.

При ексгумації тіл виявилося, що багатьох з похованих жорстоко катували.

Від цих жахливих знахідок волосся стає дибки навіть у стійких людей. Як витримати побачене та не з’їхати з глузду, Фактам ICTV розповідає психотерапевт та майор ЗСУ у відставці Олексій Карачинський

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– Кадри з Ізюму не можна не дивитися. І дивитися неможливо, настільки вони страшні, – говорить психотерапевт. –І таких кадрів ще буде багато, то ж потрібно тримати баланс, щоб не втратити розум.

Всі дії російських окупантів виходять за рамки умовних норм. Аби ми жили у середньовіччі і спостерігали подібне хоча б через день, то ми б звикли до цього. У цивілізованому ж світі ніхто навіть уявити не міг, що таке як у Бучі та Ізюмі можливе.

Подібні новини дійсно вибивають на цілий день. Щоб впоратися з потоком трагічних повідомлень, потрібно дотримуватися декількох речей, радить Олексій Карачинський:

Орієнтуватися щодо певних очікувань. Якщо на певній території очікуються бойові дії, то краще виїхати заздалегідь. Не очікувати від окупантів людяності. Ми вже бачимо, що вони собою являють.

– Мене вразив Ізюм, але Буча вразила більше, – зізнається психотерапевт. – Тому що в Бучі ми побачили звірства росіян вперше. Ми й гадки не мали про таке. А в Ізюмі вже виник певний імунітет.

За словами Олексія це – не добре і не погано, це – природньо. Таким чином психіка захищає нас.

Ми можемо допомогти їй у цьому. Слід суворо дозувати споживання новин про трагічні події. Про них потрібно знати, але не потрібно передивлятися знову і знову.