150 дней страна живет в постоянном стрессе и это, безусловно, влияет на наши отношения с друзьями, родными и детьми. Постоянное напряжение трансформируется в повышенную нервозность. Как не срываться на родных и детях? Как не дать войне разрушить отношения, рассказывает детский и семейный психолог Светлана Ройз.

— Дети более гибкие, адаптивные, они легче приспосабливаются, но они более уязвимы, потому что не имеют нашей взрослой осознанности, нашего опыта и возможности влиять, — говорит Ройз. — Во все времена залог стойкости детей – стойкие, адекватные, хорошие родители. Не идеальные, я всегда это подчеркиваю, а такие, у которых хватает сил считывать сигналы детей.

Что нам сейчас нужно делать? Прежде всего, нужно разобраться со своими эмоциями, быть к ним внимательными, заботиться о себе. Нужно создать круг поддержки, просить о помощи.

Сейчас смотрят

Если мы сможем сделать что-нибудь для себя, мы сможем испытывать и сопереживать эмоциям детей. Мы можем увидеть их потребности.

— Наибольшая потребность у детей сейчас – чувствовать стойкость в родителях, и что родителям не безразличны их чувства, — подчеркивает психологиня. — Посмотрите на детей – гиперактивны ли они, перевозбуждены, или находятся в состоянии ступора.

Если ребенок в гипертонусе, если он возбужден, дайте ему возможность двигаться, реагировать эмоциями. А потом в своих объятиях, в своей стойкости успокойте.

Когда ребенок находится в состоянии ступора, с такими детьми не обращаются к психологу, потому что они удобны.

– Но дети и в мирное, и в военное время должны быть неудобными. Мы должны предоставить детям возможности двигаться, выражать эмоции, а затем обнимаем или просим ребенка обнять нас. Любое общение мы должны заканчивать действием, – советует Светлана Ройз.

Это если взрослый стойкий. Но если не удалось быть стойким. Накричал или повел себя некорректно с родными. Как объяснить свое поведение и выйти из сложившейся ситуации?

Во-первых, напомнить себе, что вы живой неидеальный взрослый. Наряду с идеальными взрослыми дети не развиваются и не могут ощутить покой.

Во-вторых, мы всегда можем сказать: Извини, пожалуйста, я сейчас скучаю, сердита. Сейчас я сделаю вдох-выдох, и все будет хорошо. Так вы покажете ребенку, каким образом он может унять свои эмоции.

— Вот чего нельзя делать, так это говорить такое: Я ради тебя приехала в другую страну, я ради тебя покинула свой дом, — предостерегает Светлана. — Нельзя переводить ощущение ответственности на ребенка, он не может с этим справиться.

Сейчас нужно запомнить, что отчасти ответственность лежит на нас, но общая ответственность – на врагах.

И именно из-за врагов мы не можем ответить на вопрос, когда война закончится.

На этот детский вопрос нужно давать правдивый ответ, говорить, что вы тоже хотите вернуться домой, отпраздновать с ребенком победу. Предложите ребенку помечтать. Таким образом вы дадите поддержку детским чувствам и дети не будут чувствовать себя одинокими.