Утрата близкого человека — очень сильное горе, которое невозможно забыть и с которым трудно справиться, особенно самостоятельно.

Психолог и психоаналитик Снежана Девис рассказала, как протекает депрессия, вызванная тяжелой утратой, и дала шесть советов, как помочь человеку пережить смерть близкого.

Что мы чувствуем в состоянии горя

Чтобы справиться с депрессией, для начала разберемся, что это. И начнем с главного, того, от чего будем отталкиваться: человек — это субъект смыслов, и на этом выстраивается все его восприятие реальности.

Итак, депрессия — это реакция на утрату смыслов (жизни). Для кого-то этот смысл воплощается в каком-то конкретном человеке, для кого-то — в абстрактном понятии, то есть в идеях, идеалах, мечтах. И когда теряется этот смысл, приходит пустота и все влечение к жизни гаснет, актуализируется лишь одно влечение — к деструкции и смерти.

С чего же начинается и как протекает депрессия, вызванная потерей близкого человека? Психолог разделяет понятие на такие клинические состояния:

Скорбь

Быть в трауре — нормальная реакция на утрату близких, хотя и очень болезненная. Сопровождается плохим настроением, потерей интереса к внешнему миру, заторможенностью и утратой способности работать.

Меланхолия

Тут имеем дело с патологическим проявлением реакции. Ко всему вышеперечисленному добавляется еще и снижение чувства собственной значимости, самобичевание. Может доходить даже до бредового ожидания наказания.

Реактивная депрессия

Это мгновенная реакция на сильное и часто неожиданное эмоциональное потрясение.

Как помочь пережить утрату?

Не оставляйте наедине с горем

Не давайте человеку долго бороться с горем в одиночку. Скорбящему тяжело быть в реальности, и самостоятельно из такого состояния выбираться непросто.

— В этом состоянии нет никаких желаний, кроме деструктивных, и весь мир воспринимается в черных тонах, — предупреждает Снежана Девис.

Выслушайте

Дайте человеку высказать всю боль, все радостные и грустные моменты, связанные с погибшим.

Важно говорить

Не избегайте упоминаний об ушедшем. Но и не вынуждайте пребывающего в трауре начать разговор, если к этому нет психической готовности, чтобы не травмировать еще больше.

Откажитесь от шаблонных советов

В этом состоянии теряется способность любить и работать, поэтому советы по типу тебе надо развеяться, посмотри, как светит солнышко… — неуместны, исходя из клинической картины депрессии. Это создаст еще большую пропасть между вами и этим человеком, так как он осознает, что вы очень далеки от понимания его состояния. Поскольку солнце для пребывающего в депрессии светит черным.

Лучше сказать так: Если ты захочешь поделиться чем-либо или поговорить, я всегда готов тебя выслушать, заставлять или принуждать тебя не буду, просто знай — я всегда рядом.

Никаких планов на будущее

Не подталкивайте человека к построению долгосрочных планов, так как оно вряд ли увенчается успехом. Это лишь наведет на мысли о бессмысленности жизни. Планы должны быть очень краткосрочными, на момент сейчас, на ближайшие часа два. То есть — дожить до обеда, потом до вечера, потом до утра и т. д.

Не дайте попасть в зависимость

Проследите, чтобы переживающий горе не увлекся алкоголем или наркотиками. Они не помогут забыться, а только усилят психическую картину на данный момент.

— Образно — если внутренний ад расширить до масштаба вселенной, с него все равно рай не получится. А выход из состояния хоть какой-то эйфории будет в пять раз хуже изначальной душевной боли, — объясняет психолог.

Когда следует обратиться к специалисту

— Вход в депрессию можно описать как “постепенное спускание по лестнице вниз” — в пустоту. Но хорошо и то, что на это состояние указывают опознавательные знаки, — говорит она.

По словам эксперта, о необходимости направить человека к специалисту говорят такие признаки: длительная сильная тревожность и опустошенность, постоянные самообвинения, увечья на теле, заторможенность, отсутствие сил, интересов и проявлений радости, громкие и тяжелые вздохи, нарушение сна, межбровная складка и носогубные впадины. Также о депрессии свидетельствует переедание и резкое набирание веса или наоборот — снижение либо полное отсутствие аппетита и значительное похудение.

Терапия поможет быстрее преодолеть горе и не даст полностью уйти в себя и отказаться от внешнего мира. Ее цель — постепенное отведение психических связей с утраченным объектом и обретение новых смыслов.