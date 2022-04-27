Война, страх за жизни родных и близких, проблемы с работой — причин для тревоги у каждого украинца сейчас предостаточно.

Как справиться с переживаниями и стрессом, рассказала участница реалити Пара на миллион (Новый канал), психолог Катя Гурская.

— Наша жизнь полна тревог, каждый день приносит страхи, надежды и разочарования. Беспокойство по поводу своей жизни и здоровья, жизни своих близких усиливается ощущением нестабильности и неопределенности. Если на фоне стресса вы замечаете проблемы со сном, компульсивное переедание, снижение концентрации внимания и мотивации, возможно, пора обратиться к практике осознанности, — сказала участница реалити Нового канала.

Как побороть тревогу – советы психолога

Примите свою тревогу. Она неизбежная часть человеческой жизни. Отрицая это чувство, мы не становимся более спокойными, ведь угнетенные переживания никуда не исчезают. Напротив, проявляются впоследствии посредством эмоциональных срывов и психосоматических симптомов. Принятие совсем не означает обреченность и признание поражения. Прежде всего, это понимание своих чувств и отказ от бесплодной борьбы с ними. Позвольте себе чувствовать тревогу и научитесь особенно на нее реагировать. Создайте дистанцию. Проблема с тревогой возникает тогда, когда мы перестаем различать реальную угрозу и представления о ней. Если вы смешиваете свои переживания о здоровье близких и обеспокоенность экономической ситуацией в стране, то только “подкармливаете” свой стресс. Научитесь дистанцироваться от негативных и самокритичных размышлений, не погружаясь в эмоции, а наблюдая за ними со стороны. В этом может помочь медитация. Оставайтесь в настоящем. Осознанность – это практика присутствия в настоящем, исключающая бесплодные переживания о прошлом и тревожные фантазии о возможном будущем. Когда вы сосредоточиваете внимание на происходящем здесь и сейчас, то очищаете свой ум от навязчивых мыслей и беспокойства относительно будущего. Как этому научиться? Самый доступный и эффективный способ – концентрация на дыхании. Когда мы дышим осознанно, то активируем более развитые части коры головного мозга, уравновешивающие наши эмоции. К тому же, замедление дыхания оказывает успокаивающий эффект, переключает нервную систему с режима стресса в режим отдыха. Каждый вдох следует делать медленно и осознанно, исключительно через нос. Делайте вдох на два счета, выдох – на четыре. Наблюдайте за своими ощущениями. Выключите многозадачность. В состоянии перманентной тревоги может возникнуть желание отключить негативные мысли и занять каждую свободную минуту продуктивной деятельностью. Слушать образовательный подкаст во время приготовления ужина или играть с детьми, в то же время решая рабочие вопросы, — в теории вы экономите множество времени и забываете о своих переживаниях. Но на практике в режиме многозадачности внимание истощается, симпатичная нервная система активируется, а мозг переходит в режим автопилота. Научитесь самосочувствовать. Не менее важна практика доброты. Она начинается с самосочувствия — сочувственного отношения к самому себе. Главное — помнить, что соболезнование другому рождается тогда, когда есть сочувствие к себе.

В целом нужно заботиться о своем ментальном здоровье. Это важно в условиях войны.