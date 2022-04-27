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Психология

Как побороть тревогу с помощью практики осознанности — топ-5 советов

27 апреля 2022, 19:00
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
тривога

Война, страх за жизни родных и близких, проблемы с работой — причин для тревоги у каждого украинца сейчас предостаточно.

Как справиться с переживаниями и стрессом, рассказала участница реалити Пара на миллион (Новый канал), психолог Катя Гурская.

— Наша жизнь полна тревог, каждый день приносит страхи, надежды и разочарования. Беспокойство по поводу своей жизни и здоровья, жизни своих близких усиливается ощущением нестабильности и неопределенности. Если на фоне стресса вы замечаете проблемы со сном, компульсивное переедание, снижение концентрации внимания и мотивации, возможно, пора обратиться к практике осознанности, — сказала участница реалити Нового канала.

Как побороть тревогу – советы психолога

  1. Примите свою тревогу. Она неизбежная часть человеческой жизни. Отрицая это чувство, мы не становимся более спокойными, ведь угнетенные переживания никуда не исчезают. Напротив, проявляются впоследствии посредством эмоциональных срывов и психосоматических симптомов. Принятие совсем не означает обреченность и признание поражения. Прежде всего, это понимание своих чувств и отказ от бесплодной борьбы с ними. Позвольте себе чувствовать тревогу и научитесь особенно на нее реагировать.
  2. Создайте дистанцию. Проблема с тревогой возникает тогда, когда мы перестаем различать реальную угрозу и представления о ней. Если вы смешиваете свои переживания о здоровье близких и обеспокоенность экономической ситуацией в стране, то только “подкармливаете” свой стресс. Научитесь дистанцироваться от негативных и самокритичных размышлений, не погружаясь в эмоции, а наблюдая за ними со стороны. В этом может помочь медитация.
  3. Оставайтесь в настоящем. Осознанность – это практика присутствия в настоящем, исключающая бесплодные переживания о прошлом и тревожные фантазии о возможном будущем. Когда вы сосредоточиваете внимание на происходящем здесь и сейчас, то очищаете свой ум от навязчивых мыслей и беспокойства относительно будущего. Как этому научиться? Самый доступный и эффективный способ – концентрация на дыхании. Когда мы дышим осознанно, то активируем более развитые части коры головного мозга, уравновешивающие наши эмоции. К тому же, замедление дыхания оказывает успокаивающий эффект, переключает нервную систему с режима стресса в режим отдыха. Каждый вдох следует делать медленно и осознанно, исключительно через нос. Делайте вдох на два счета, выдох – на четыре. Наблюдайте за своими ощущениями.
  4. Выключите многозадачность. В состоянии перманентной тревоги может возникнуть желание отключить негативные мысли и занять каждую свободную минуту продуктивной деятельностью. Слушать образовательный подкаст во время приготовления ужина или играть с детьми, в то же время решая рабочие вопросы, — в теории вы экономите множество времени и забываете о своих переживаниях. Но на практике в режиме многозадачности внимание истощается, симпатичная нервная система активируется, а мозг переходит в режим автопилота.
  5. Научитесь самосочувствовать. Не менее важна практика доброты. Она начинается с самосочувствия — сочувственного отношения к самому себе. Главное — помнить, что соболезнование другому рождается тогда, когда есть сочувствие к себе.
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В целом нужно заботиться о своем ментальном здоровье. Это важно в условиях войны.

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