Тревоги, скука, нервозность, резкие смены настроения. На это сейчас жалуется большинство украинцев. Нас нередко охватывает апатия и даже то, что радовало раньше, больше не вызывает положительных эмоций. Но чтобы встретить победу бодрым и в здравом уме, нужно учиться поднимать себе настроение. Как? Фактам ICTV рассказала кандидат психологических наук Инна Лукьянец.

– Прежде всего надо сказать, что универсальных методов не будет точно. Важно, чтобы человек понимал, что он должен прислушиваться к себе, за собой понаблюдать какой-то период и понять, что ему будет поднимать настроение. То есть выбрать инструменты, которые будут только ее, — предостерегает Инна Лукьянец.

1. Домашние любимцы

Можно сказать, что настроение поднимают домашние питомцы. Это верно. Но это в том случае, если вы любите домашних животных, потому что если нет – они вас будут раздражать.

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Но когда обнимаешь собаку или кота, то поднимается уровень окситоцина — гормона счастья. Запускается даже химическая реакция, реально улучшающая настроение человеку.

2. Дети

Это, правда, не тот случай, когда мамы уставшие и им надо поднимать настроение. Но учиться радости у детей нужно. Детям для радости причины не нужно. Они проснулись, у них ничего не болит, они себя хорошо чувствуют и в них все прекрасно. Понаблюдайте за малышами и возьмите на вооружение их положительный взгляд на жизнь.

3. Польза для тела

Я бы порекомендовала что-нибудь для тела. Если есть возможность, массаж, бассейн или хотя бы контрастный душ. Все, что приводит в тонус тело. Соответственно, запускаются химические реакции гормонами и человек лучше себя чувствует.

4. Прогулки

Прогулки на свежем воздухе, причем вы сами выбираете то, что вам подходит. Люди, живущие в городе, например, любят гулять по центру днем ​​или вечером, когда горят фонари и огни, эта энергетика людям передается.

Есть люди, которые любят тихую природу, уединение. Каждый сам себе должен выбрать, но в любом случае это должно быть не брожение в своих мыслях, когда вы возвращаетесь и не помните, где ходили, что видели.

Реальная прогулка, когда я иду, смотрю по сторонам и для себя отмечаю: это дерево уже пожелтело, а это еще зеленое, а вот человек идет в яркой курточке, а там ребенок смешно скачет.

То есть вы реально смотреть на мир и замечаете его, наблюдаете жизнь и мысленно проговариваете, что вы видите. Это будет вас отвлекать от ваших состояний, мыслей и тоже будет поднимать вам настроение.

5. Друзья

Если есть хорошие друзья, нужно себе организовывать встречи, но здесь тоже нужно быть внимательным. Если есть какой токсический человек (рассказывающий о своих проблемах, а вы хотите хотя бы от своих отвлечься), то конечно, он вас утомит еще больше. Поэтому продумайте, с кем хотите встретиться, это должно быть что-то легкое, простое, отвлекающее, нечто обычное.

6. Арттерапия

Все, что мы делаем руками: рисуем, лепим, вяжем, вышиваем, млетем бисером – это арттерапия. Мужчины могут что-то помастерить, если частный дом – посадить, выкопать, покрасить. Все то, что будет связано с работой руками, будет снимать стресс, выпускать тревогу.

Страхи наши выходят через руки. И, таким образом, мы запускаем в организме химические реакции, которые нас тонизируют и улучшают настроение.

7. Выходные

Выходные нужно планировать не менее тщательно и подробно, чем работу. Потому что на работу мы настраиваемся, а выходные, ладно, я дома уже, значит, я отдыхаю. А потом дома убираешь, готовишь, лежишь перед телевизором, в понедельник идти на работу, а ты не отдохнул.

Это о том, что так мы не отдыхаем. Мы все равно в своих мыслях, в рутине и потому отдых нужно планировать не менее тщательно, чем работу. Следует за собой понаблюдать, после какого отдыха у вас есть приток энергии. Это будет ваше. Это может быть активный или пассивный отдых, но однозначно переключение.

Ищите способ, который поможет вам поднять настроение. Это может быть что-то из выше предложенного или ваш уникальный рецепт. Главное – эффективность метода.