Тривоги, нудьга, нервозність, різкі зміни настрою. На це нині скаржиться більшість українців. Нас нерідко охоплює апатія і навіть те, що радувало раніше, більше не викликає позитивних емоцій. Та щоб зустріти перемогу бадьорим і при здоровому глузді, потрібно вчитися піднімати собі настрій. Як? Фактам ICTV розповіла кандидат психологічних наук Інна Лук’янець.

– Перш за все треба сказати, що універсальних методів не буде точно. Важливо, щоб людина розуміла, що вона має прислухатися до себе, за собою поспостерігати якийсь період і зрозуміти, що їй буде піднімати настрій. Тобто, обрати інструменти, які будуть тільки її, – застерігає Інна Лук’янець.

1. Домашні улюбленці

Можна сказати, що настрій піднімають домашні улюбленці. Це правда. Але це в тому випадку, якщо ви любите домашніх тварин, бо якщо ні – вони вас будуть дратувати.

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Але, коли обіймаєш собаку чи кота, то піднімається рівень окситоцину – гормону щастя. Запускається навіть хімічна реакція, яка реально покращує настрій людині.

2. Діти

Це, правда, не той випадок, коли втомлені мами і їм треба піднімати настрій. Але вчитися радості в дітей потрібно. Дітям для радості причини не треба. Вони собі прокинулися, в них нічого не болить, вони себе добре почувають і в них все чудово. Поспостерігайте за малюками і візьміть на озброєння їхній позитивний погляд на життя.

3. Користь для тіла

Я б порекомендувала щось для тіла. Якщо є можливість, якийсь масаж, басейн чи хоча б контрастний душ. Все, що приводить в тонус тіло. Відповідно, запускаються хімічні реакції гормонами і людина краще себе почуває.

4. Прогулянки

Прогулянки на свіжому повітрі, причому ви самі вибираєте те, що вам підходить. Люди, які живуть у місті, наприклад, люблять гуляти центром вдень або увечері, коли горять ліхтарі і вогні, ця енергетика людям передається.

Є люди, які люблять тиху природу, усамітнення. Кожен сам собі має вибрати, але в будь-якому випадку, це має бути не бродіння у своїх думках, коли ви повертаєтесь і не пам’ятаєте, де ходили, що бачили.

Реальна прогулянка, коли я йду, дивлюсь по сторонам і для себе відмічаю: оце дерево вже пожовтіло, а це ще зелене, а он людина йде в яскравій курточці, а там дитина смішно скаче.

Тобто ви реально дивитись на світ і помічаєте його, спостерігаєте життя і подумки проговорюєте, шо ви бачите. Це буде вас відволікати від ваших станів, думок і теж буде піднімати вам настрій.

5. Друзі

Якщо є хороші друзі, треба собі організовувати зустрічі, але тут теж треба бути уважним. Якщо є якась токсична людина (яка розказує про свої проблеми, а ви хочете хоча б від своїх відволіктися), то звичайно, вона вас втомить ще більше. Тому продумайте, з ким хочете зустрітися, це має бути щось легке, просте, відволікаюче, щось звичайне.

6. Арттерапія

Все, що ми робимо руками: малюємо, ліпимо, в’яжемо, вишиваємо, млетемо бісером – це арттерапія. Чоловіки можуть щось помайструвати, якщо приватна садиба – посадити, викопати, пофарбувати. Все те, що буде пов’язане з роботою руками, зніматиме стрес, випускатиме тривогу.

Страхи наші виходять через руки. І, таким чином, ми запускаємо в організмі хімічні реакції, які нас тонізують і поліпшують нам настрій.

7. Вихідні

Вихідні треба планувати не менш ретельно і детально, ніж роботу. Тому що на роботу ми налаштовуємось, а вихідні, ладно, я вдома вже, значить я відпочиваю. А потім вдома прибираєш, готуєш, лежиш перед телевізором, в понеділок йти на роботу, а ти не відпочив.

Це про те, що так ми не відпочиваємо. Ми все одно в своїх думках, в рутині і тому відпочинок треба планувати не менш ретельно , ніж роботу. Варто за собою поспостерігати, після якого відпочинку у вас є приплив енергії. Це буде ваше. Це може бути активний чи пасивний відпочинок, але однозначно, переключення.

Шукайте спосіб, який допоможе саме вам підняти настрій. Це може бути щось із вище запропонованого або ваш унікальний рецепт. Головне – ефективність методу.