Во время войны нередко происходят ситуации, когда враг берет в плен не только военнослужащих, но и гражданских лиц. Как вести себя в подобных обстоятельствах. Какие моменты поведения наиболее значимы для сохранения жизни.

Ответы на эти и другие вопросы кризисные психологи разместили на Telegram-канале Психологическая поддержка.

Отмечается, что гражданских людей могут брать в плен по разным причинам: потребность в информации, разведка на местности, пожалели убивать, сами сдались, ”живой щит” и тому подобное.

Иногда берут разговорчивых, просто для развлечения. Или таких, на фоне которых оккупанты могут почувствовать свое могущество.

Не попасть в плен

Чтобы не попасть в плен, ни в коем случае нельзя носить военную или похожую на военную форму, камуфляж, иметь какую-то символику на одежде, а также наряжаться в хорошие дорогие вещи. Надо выглядеть максимально просто и не привлекать к себе внимание.

Алгоритм поведения в плену:

может возникнуть неуправляемая реакция протеста . Человек пытается бежать, даже когда это бессмысленно, кидается на террористов, пытается выхватить оружие. Взбунтовавшегося заложника террористы, как правило, убивают, даже если убийств не планировали;

. Человек пытается бежать, даже когда это бессмысленно, кидается на террористов, пытается выхватить оружие. Взбунтовавшегося заложника террористы, как правило, убивают, даже если убийств не планировали; соблюдать спокойствие и не показывать страха. Не оказывайте террористам сопротивления, не пытайтесь вступать с ними в беседу , не стремитесь разжалобить их или отговорить от выполнения плана;

, не стремитесь разжалобить их или отговорить от выполнения плана; не нарушайте установленных террористами правил, чтобы не спровоцировать ухудшение условий вашего содержания;

условий вашего содержания; может наступить такой момент, когда забота о состоянии собственного духа и тела станет казаться вам бессмысленной . Очень важно не забывать о личной гигиене, физических упражнениях, дыхательных техниках для успокоения. Это поможет и в дальнейшем чувствовать себя человеком;

. Очень важно не забывать о личной гигиене, физических упражнениях, дыхательных техниках для успокоения. Это поможет и в дальнейшем чувствовать себя человеком; настройтесь психологически, что вас не освободят мгновенно , но помните, что освободят обязательно;

, но помните, что освободят обязательно; делать вид, что вы не очень далекий человек. Не идеологический, не религиозный, без четкой позиции. Не проявлять активность, не стремиться быть первым, не говорить много и громко;

человек. Не идеологический, не религиозный, без четкой позиции. Не проявлять активность, не стремиться быть первым, не говорить много и громко; смотреть не прямо в глаза террористам, а чуть в сторону . Но вместе с тем не смотреть с позиции подданного и униженного , это также провоцирует агрессию;

. Но вместе с тем не смотреть с позиции подданного и , это также провоцирует агрессию; кушать даже через “не хочу”. С первого дня не демонстрировать сопротивления;

не демонстрировать сопротивления; пользоваться каждой возможностью сходить в туалет или что-то сделать для себя. Следующего раза может просто не быть. Создавать себе максимальный комфорт , обустроить место для сна;

или что-то сделать для себя. Следующего раза может просто не быть. Создавать себе максимальный , обустроить место для сна; ни в коем случае не демонстрировать связь с другими пленными, это может быть использовано против вас или ваших родных;

пленными, это может быть использовано против вас или ваших родных; если начался штурм, необходимо упасть на пол и закрыть голову руками, занять позицию подальше от окон , дверей и террористов — при штурме по ним будут стрелять снайперы. Не следует брать в руки оружие, чтобы вас не перепутали с террористами;

, дверей и террористов — при штурме по ним будут стрелять снайперы. Не следует брать в руки оружие, чтобы вас не перепутали с террористами; если получили ранение , остановите кровотечение, перевязав рану;

, остановите кровотечение, перевязав рану; если на вас повесили бомбу , нужно без паники голосом или движением руки дать понять об этом сотрудникам спецслужб;

, нужно без паники голосом или движением руки дать понять об этом сотрудникам спецслужб; если во время пыток и допросов с вами есть другой человек, не реагировать на него, не взаимодействовать, не пытаться успокоить. Если хотите поддержать, делайте это только наедине. Эмпатия в плену очень неуместна. Любое проявление сострадания ведет к усилению пытки;

ведет к усилению пытки; на вопросы отвечать кратко, лаконично , без лишних деталей. Ведите нейтральный холодный диалог, без агрессии, без заинтересованности;

, без лишних деталей. Ведите нейтральный холодный диалог, без агрессии, без заинтересованности; если тот, кто берет в плен, хочет проявить агрессию , ее надо принять;

, ее надо принять; помнить, что те, кто держат вас в плену, не принимают решения самостоятельно . Даже если террорист сопереживает вам, его позиция может измениться в любой момент. Иметь дружбу с палачом невозможно;

. Даже если террорист сопереживает вам, его позиция может измениться в любой момент. Иметь дружбу с палачом невозможно; не терять надежды. Напоминать себе, что вас ждут родные . Стараться выжить ради них;

. Стараться выжить ради них; запомнить как можно больше деталей о месте, в котором находитесь, как выглядит пространство, обозначение воинских частей, бланков и тому подобное. Сделать незаметные пометки, по которым потом сможете идентифицировать это место.

И самое главное. Поставьте себе цель – выжить во что бы то ни стало. Чтобы потом помочь наказать террористов.

Источник: Психологическая поддержка