Нормально ли мужчинам бояться идти на войну? Еще вчера ты был юристом, шофером, а сегодня на твоей земле летают бомбы и снаряды.

Не каждый может сразу взять в руки оружие и пойти рисковать своей жизнью.

26-летний IT-специалист Богдан рассказал Фактам ICTV есть ли у него страх идти физической защищать Украину от оккупантов.

— Страх конечно есть, как у любого нормального, адекватного человека, который ценит свою жизнь. Но если так произойдет и нужно будет идти на фронт, то пойду. И там уже будет не до страха, тобой уже будет управлять наверняка какое-то другое ощущение, — рассказал он.

Психолог Кристина Живаго в комментарии нашему изданию рассказала, что страх — это защитный механизм. Мы боимся чего-либо, что может быть опасным или непредсказуемым.

По словам специалиста, могут возникать призрачные мысли, что те, кто идут на войну не боятся, или профессиональные воины не боятся. На самом деле это нормальная человеческая реакция — бояться войны, смерти. Она присуща абсолютно всем.

— Воины на фронте тоже боятся. Боятся и продолжают делать свою работу. В это время это их обязанность, делать то, что делают, времени на страх нет. Поэтому он самый большой именно во времени неизвестного пути, неопределенности. Когда уже есть работа, то он отходит на второй план, — отметила специалист.

В психологической адаптации к войне есть ряд этапов, которые все проходят. Первые дни — это страх, потом он сменяется гневом. В это время выделяется большое количество гормонов стресса, которые подавляют ощущение реальности, уменьшают уровень страха. Человек испытывает много энергии, которой раньше не было. И даже не требует сна и еды.

Поэтому первые реакции возмущения из-за нарушения наших границ, вместе с выделением гормонов стресса давали толчок к борьбе за свое. Однако со временем уровень гормонов нормализуется, в один из моментов наступает и депрессивный этап, когда кажется что “все пропало”. Большинство адаптировалось к жизни, но кто-то возможно и застрял на этом этапе.

Теперь более реалистично оценивая действительность вернулось и чувство страха. Поэтому люди, которые никогда не держали в руках оружие и видели убийство только в голливудских боевиках, не представляют что такое быть воином и стремятся избежать этого опыта. Это также страх, который направлен на выживание.

Страх — это нормально

— Если бы мы не боялись темноты, крови, смерти, мы бы не могли выживать. Природа позаботилась о нашем защитном механизме, — добавила она.

По статистике, мужчины страдают тревожностью чуть реже женщин. Но на практике к психологам приходят и женщины, и мужчины примерно одинаково. Напротив, возникает вопрос к ментальному здоровью, если отсутствует естественный страх смерти.

Во время войны страх всегда есть, но важно хорошо понять свои права и обязанности, свою специальность и тогда идти делать свою работу. Психолог говорит, если в этот период жизни вы стали воином, то это ваша работа выполнять поставленные задачи, максимально на них концентрироваться. Активная позиция в своей роли позволяет чувствовать контроль над собой. Это основная движущая сила в борьбе со страхом.