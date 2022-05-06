Чи нормально чоловікам боятися йти на війну? Ще вчора ти був юристом, шофером, а сьогодні на твоїй землі літають бомби та снаряди.

Не кожен може одразу взяти в руки зброю та піти ризикувати своїм життям.

26-річний IT-спеціаліст Богдан розповів Фактам ICTV, чи є у нього страх йти фізично захищати Україну від окупантів.

– Страх, звичайно, є, як у будь-якої нормальної, адекватної людини, яка цінує своє життя. Але якщо так станеться і потрібно буде йти на фронт, то піду. І там вже буде не до страху, тобою вже буде керувати, напевно, якесь інше відчуття, – розповів він.

Психолог Христина Живаго у коментарі нашому виданню розповіла, що страх – це захисний механізм. Ми боїмося будь-чого, що може бути небезпечним або непередбачуваним.

За словами спеціаліста, можуть виникати примарні думки, що ті, хто йдуть на війну, не бояться, або професійні воїни не бояться. Насправді це нормальна людська реакція – боятися війни, смерті. Вона притаманна абсолютно всім.

– Воїни на фронті також бояться. Бояться і продовжують робити свою роботу. В цей час це їх обов’язок, робити те, що роблять, часу на страх немає. Тож він найбільший саме в часі невідомого шляху, невизначеності. Коли вже є робота, то він відходить на другий план, – зазначила спеціаліст.

У психологічній адаптації до війни є низка етапів, які всі проходять. Перші дні – це страх, потім він змінюється гнівом. У цей час виділяється велика кількість гормонів стресу, які пригнічують відчуття реальності, зменшують рівень страху. Людина відчуває багато енергії, якої раніше не було. І навіть не потребує сну та їжі.

Тому перші реакції обурення через порушення наших кордонів, разом з виділенням гормонів стресу давали поштовх до боротьби за своє. Однак з часом рівень гормонів нормалізується, в один з моментів настає і депресивний етап, коли здається, що “все пропало”. Більшість адаптувалися до життя, але хтось, можливо, і застряг на цьому етапі.

Тепер з більш реалістичною оцінкою дійсності повернулося і відчуття страху. Тому люди, які ніколи не тримали в руках зброю та бачили вбивство тільки в голлівудських бойовиках, не уявляють, що таке бути воїном, і прагнуть уникнути цього досвіду. Це також через страх, який направлений на виживання.

Страх – це нормально

– Якби ми не боялися темряви, крові, смерті, ми б не могли виживати. Природа потурбувалася про наш захисний механізм, – додала вона.

За статистикою, чоловіки страждають на тривожність трохи рідше за жінок. Але на практиці до психологів приходять і жінки, і чоловіки приблизно однаково. Навпаки, виникає питання до ментального здоров’я, якщо відсутній природний страх смерті.

Під час війни страх завжди є, але важливо добре зрозуміти свої права та обов’язки, свою спеціальність, і тоді йти робити свою роботу. Психолог каже, якщо в цей період життя ви стали воїном, то це ваша робота виконувати поставлені завдання, максимально на них концентруватися. Активна позиція у своїй ролі дозволяє відчувати контроль над собою. Це основна рушійна сила в боротьбі зі страхом.