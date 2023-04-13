Специалисты Министерства здравоохранения Украины рассказали, как общаться с людьми, которые имеют психические расстройства.

— Война продолжает оказывать влияние на наше психическое здоровье. В период экстренных ситуаций, одной из которых как раз являются военные действия, у любого может проявиться первичный психотический эпизод, — объясняют эксперты.

По их словам, есть определенные признаки, которые помогут понять, есть ли у человека, с которым вы общаетесь (в частности, и в первый раз), психические нарушения.

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Вот несколько маркеров, которые могут свидетельствовать о наличии нарушения:

спутанная, ускоренная или замедленная речь, повторение одних и тех же слов и фраз, бессмысленные высказывания, ответы не по существу вопросов;

рассеянное внимание, растерянность, ответ после длительной паузы;

человек разговаривает сам с собой, с мнимым собеседником, внезапно умолкает и застывает на месте, прислушивается к чему-то;

человек повторяет стереотипные ритуалы;

двигательное возбуждение, агрессивное поведение.

Если вам приходится в первый раз общаться с таким человеком, установите контакт. Предложите пойти в безопасное место и поговорить. Постарайтесь сохранять спокойствие.

Расспросите самого человека или членов его семьи о симптомах психического нарушения и предложите варианты поддержки и помощи. Выясните, получает ли человек профессиональную медицинскую помощь.

Поддержите человека эмоционально. Объясните ему или его близким необходимость получения профессиональной помощи. Обеспечьте контакты профильных специалистов, медицинских и социальных служб, горячих линий.

Например, таких:

горячая линия организации Человек в беде – 0 800 210 160 (безплатно, круглосуточно);

горячая линия по предупреждению самоубийств и поддержанию психического здоровья – 7333 (круглосуточно);

телефон доверия Киевского городского центра психолого-психиатрической помощи при состояниях душевного кризиса – (044) 456 17 02, (044) 456 17 25 (круглосуточно).

В Минздраве напомнили, что уже 8 тыс. семейных врачей прошли подготовку и могут помогать пациентам в случае распространенных психических расстройств.