Фахівці Міністерства охорони здоров’я України розповіли, як спілкуватися з людьми, які мають психічні розлади.
– Війна продовжує впливати на наше психічне здоров’я. У період екстрених ситуацій, однією з яких якраз є військові дії, у будь-кого може проявитися первинний психотичний епізод, – пояснюють експерти.
За їхніми словами, є певні ознаки, які допоможуть зрозуміти, чи має людина, з якою ви спілкуєтеся (зокрема, й уперше), психічні порушення.
Ось кілька маркерів, які можуть свідчити про наявність порушення:
- сплутане, прискорене або сповільнене мовлення, повторення одних і тих самих слів і фраз, безглузді висловлювання, відповіді не по суті запитань;
- розсіяна увага, розгубленість, відповідь після тривалої паузи;
- людина розмовляє сама з собою, з уявним співрозмовником, раптово замовкає і застигає на місці, прислухається до чогось;
- людина повторює стереотипні ритуали;
- рухове збудження, агресивна поведінка.
Якщо вам доводиться вперше спілкуватися з такою людиною, встановіть контакт. Запропонуйте піти в безпечне місце і поговорити. Постарайтеся зберігати спокій.
Розпитайте саму людину або членів її сім’ї про симптоми психічного порушення і запропонуйте варіанти підтримки та допомоги. З’ясуйте, чи отримує людина професійну медичну допомогу.
Підтримайте людину емоційно. Поясніть їй або її близьким необхідність отримання професійної допомоги. Забезпечте контакти профільних фахівців, медичних і соціальних служб, гарячих ліній.
Наприклад, таких:
- гаряча лінія організації Людина в біді – 0 800 210 160 (безкоштовно, цілодобово);
- гаряча лінія із запобігання самогубствам та підтримання психічного здоров’я – 7333 (цілодобово);
- телефон довіри Київського міського центру психолого-психіатричної допомоги при станах душевної кризи – (044) 456 17 02, (044) 456 17 25 (цілодобово).
У МОЗ нагадали, що вже 8 тис. сімейних лікарів пройшли підготовку і можуть допомагати пацієнтам у разі поширених психічних розладів.