Фахівці Міністерства охорони здоров’я України розповіли, як спілкуватися з людьми, які мають психічні розлади.

– Війна продовжує впливати на наше психічне здоров’я. У період екстрених ситуацій, однією з яких якраз є військові дії, у будь-кого може проявитися первинний психотичний епізод, – пояснюють експерти.

За їхніми словами, є певні ознаки, які допоможуть зрозуміти, чи має людина, з якою ви спілкуєтеся (зокрема, й уперше), психічні порушення.

Ось кілька маркерів, які можуть свідчити про наявність порушення:

сплутане, прискорене або сповільнене мовлення, повторення одних і тих самих слів і фраз, безглузді висловлювання, відповіді не по суті запитань;

розсіяна увага, розгубленість, відповідь після тривалої паузи;

людина розмовляє сама з собою, з уявним співрозмовником, раптово замовкає і застигає на місці, прислухається до чогось;

людина повторює стереотипні ритуали;

рухове збудження, агресивна поведінка.

Якщо вам доводиться вперше спілкуватися з такою людиною, встановіть контакт. Запропонуйте піти в безпечне місце і поговорити. Постарайтеся зберігати спокій.

Розпитайте саму людину або членів її сім’ї про симптоми психічного порушення і запропонуйте варіанти підтримки та допомоги. З’ясуйте, чи отримує людина професійну медичну допомогу.

Підтримайте людину емоційно. Поясніть їй або її близьким необхідність отримання професійної допомоги. Забезпечте контакти профільних фахівців, медичних і соціальних служб, гарячих ліній.

Наприклад, таких:

гаряча лінія організації Людина в біді – 0 800 210 160 (безкоштовно, цілодобово);

гаряча лінія із запобігання самогубствам та підтримання психічного здоров’я – 7333 (цілодобово);

телефон довіри Київського міського центру психолого-психіатричної допомоги при станах душевної кризи – (044) 456 17 02, (044) 456 17 25 (цілодобово).

У МОЗ нагадали, що вже 8 тис. сімейних лікарів пройшли підготовку і можуть допомагати пацієнтам у разі поширених психічних розладів.