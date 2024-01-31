В жизни есть много факторов, которые эмоционально расшатывают человека, доводят его до нересурсного состояния.

Основательница образовательной платформы Woman Insight, амбассадор женского образования Светлана Керимова рассказала Фактам ICTV о том, как избежать эмоционального истощения и взять свое состояние под контроль.

— Сегодня большую часть своей жизни я проживаю в ресурсном состоянии в согласии со своими чувствами, но конечно, так было не всегда. Я училась, изучала себя, искала инструменты, которые бы помогали мне поддерживать себя, — делится эксперт.

Обозначить и предвидеть факторы, которые тянут эмоциональный ресурс на дно

Надо взять за правило думать заранее о своем состоянии, как вовремя сказать стоп и позаботиться о себе.

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На восстановление своего состояния обычно люди тратят больше времени и ресурсов, чем на превентивные действия, поэтому лучше перевести свой фокус на то, как себя защитить.

Если вы хотите, чтобы качество вашей жизни улучшилось, вам нужно расти, но как расти, если вы постоянно поднимаетесь и падаете? Вам надо научиться держаться на волне, поскольку жизнь — это океан эмоциональных волн.

— Отмечу, что абсолютно нормально, когда вы проходите полное обнуление и падаете на эмоциональное дно один раз в год, — говорит Светлана.

Если это случается чаще, то нужно обратить внимание на свое эмоциональное состояние. Где вы не защитили себя? Где не позаботились о себе в моменте? Можно ли этот опыт использовать и не повторять ошибки в будущем?

Осознайте ценность своих ресурсов: время, деньги, энергия

Проведите ревизию своего настоящего и поймите, куда вы тратите самые ценные свои ресурсы.

Время — это невозобновляемый ресурс, его невозможно накопить, собрать, перенести, одолжить или взять в кредит. Таким образом, важно понимать, на что вы тратите свой наименее возобновляемый ресурс. Насколько вы наслаждаетесь временем, как вы тратите каждую минуту? Кому вы его дарите и кто распоряжается этим вашим ценным ресурсом?

Деньги — это инструмент, который может помочь достичь целей и мечтаний. Подумайте о том, на что вы тратите свой доход. Это расходы, которые приносят вам удовольствие, или возможно, есть возможность инвестировать часть средств в собственное развитие? Сделайте персональный финансовый аудит и определите, как вы можете осуществлять свои финансовые решения более сознательно.

Энергия — это слово, которое расшифровывается как деятельность, движение, сила. Отслеживайте, куда вы направляете свое внимание, поскольку именно туда идет ваша энергия. Попробуйте отслеживать свои мысли и записывать их, чтобы потом можно было проанализировать, куда вы тратите свой важный ресурс.

Воспитывайте дисциплину в себе

Выберите для себя несколько ритуалов и выполняйте их ежедневно, несмотря на все, и вы увидите, как вы формируете привычки. А потом эти привычки трансформируются в полезную, поддерживающую ваше ресурсное состояние дисциплину.

Держать осанку победителя. Когда нам плохо или мы чувствуем страх, мы сгибаемся и сжимаемся, как будто теряем свою ось. Поэтому выпрямленная спина — это положение тела, которое помогает нам чувствовать себя лучше.

— Постоянный график тренировок, где бы я ни была и как бы ни чувствовала себя. Регулярная работа с телом помогает приумножать энергию. Да и не менее важно здоровое тело, так как только в нем может быть здоровый дух, ваша душа, — говорит Светлана Керимова.

80% времени женщина тратит на то, что вдохновляет ее, а остальные 20% — на то, что нужно делать. Обязательно найдите время для удовольствия. Кроме того, можно немного скрасить процессы, которые вы не очень рады делать, например, если вы делаете домашнюю работу, включайте музыку, танцуйте, получайте наслаждение от танца или хорошо оденьтесь и наслаждайтесь тканью на вашем теле.

Также Светлана практикует регулярные медитации. Как минимум 15 минут утром и 15 минут вечером уделяет медитациям. Программируйте свой день, чувствуйте благодарность за пройденный путь.

Правильное окружение. Так как наша цель – не падать эмоционально, вокруг вас должны быть люди, которые укрепляют вас, а не наоборот — раскачивают и ускоряют ваше падение на эмоциональное дно.

— Я также формулирую цели на месяц, год, 5-10 лет — это важный шаг. Так как это дает ощущение спокойствия и понимание, что у вас есть план жизни и вы знаете, куда идете и для чего, — рассказывает эксперт.

Однако, необходимо не просто определять далекие планы, но и уметь ставить небольшие задачи. Важно вычеркивать их из списка, праздновать их выполнение.

Организовывать входящий и исходящий поток — это правило на каждый день. Важно следить, чтобы вам всегда поступало примерно одинаковое количество новых впечатлений и одновременно выходило из вас подобное число энергии. Нельзя постоянно отдавать много, а получать мало и наоборот. Создайте баланс, получая и отдавая одинаковое количество, чтобы не терять свою энергию.