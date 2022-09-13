Здорових стосунків між людьми майже існує. Так, в одном из выпусков проекта Спартака Субботы и Евгения Яновича, заявил врач-психиатр.

У багатьох випадках це деструктивні стосунки, в яких постійно страждає хтось один, або й декілька людей. Найпоширеніший приклад — співзалежність. Давайте розберемось.

– Співзалежність у стосунках – це вторинна вигода у стосунках з залежною людиною, – пояснює Спартак. – Наприклад, жінка відчуває свою значимість та безпеку поряд з людиною, у якої є алкогольна залежність. Все тому, що вона реалізовує себе як рятівника.

У цьому випадку жінка – співзалежний партнер, бо має вторинну вигоду від залежності свого чоловіка. Тут бувають фрази: Хто, якщо не я? або Ти без мене нічого не зможеш. Зазвичай, співзалежний партнер скаржиться на ситуацію, але водночас не хоче, щоби людина поряд вилікувалась від своєї залежності.

Сейчас смотрят

Інший вид деструктивних стосунків – симбіотичні. Людською мовою, це про дві половинки одного цілого.

У таких стосунках, вважає Суббота, людина не відчуває себе самостійною, а відчуває себе залежною від іншої людини. Коли такі стосунки зникають, людина не може дати собі ради.

Ці люди з одних стосунків одразу переходять в інші, і не мають часового люфту, коли їм може стати комфортно на самоті.

Джерело: Подкаст терапія