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Психология

Здоровых отношений между людьми не бывает – это либо созависимость, либо зависимость друг от друга

13 сентября 2022, 12:21
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
отношения алкоголь
Источник: Depositphotos

Здорових стосунків між людьми майже існує. Так, в одном из выпусков проекта Спартака Субботы и Евгения Яновича, заявил врач-психиатр.

Спартак Суббота (справа)

У багатьох випадках це деструктивні стосунки, в яких постійно страждає хтось один, або й декілька людей. Найпоширеніший приклад — співзалежність. Давайте розберемось.

– Співзалежність у стосунках – це вторинна вигода у стосунках з залежною людиною, – пояснює Спартак. – Наприклад, жінка відчуває свою значимість та безпеку поряд з людиною, у якої є алкогольна залежність. Все тому, що вона реалізовує себе як рятівника.

У цьому випадку жінка – співзалежний партнер, бо має вторинну вигоду від залежності свого чоловіка. Тут бувають фрази: Хто, якщо не я? або Ти без мене нічого не зможеш. Зазвичай, співзалежний партнер скаржиться на ситуацію, але водночас не хоче, щоби людина поряд вилікувалась від своєї залежності.

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Інший вид деструктивних стосунків – симбіотичні. Людською мовою, це про дві половинки одного цілого.

У таких стосунках, вважає Суббота, людина не відчуває себе самостійною, а відчуває себе залежною від іншої людини. Коли такі стосунки зникають, людина не може дати собі ради.

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Ці люди з одних стосунків одразу переходять в інші, і не мають часового люфту, коли їм може стати комфортно на самоті.

Джерело: Подкаст терапія

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