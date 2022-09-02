После долгих лет одинокой жизни, как и после разрыва длительных отношений, достаточно трудно решиться на создание чего-нибудь нового.

Рекомендации практической психологи Юлии Ворман помогут вам преодолеть сомнения и тревожность, возникающие перед вступлением в новые отношения.

Будьте искренними

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Существует множество рецептов того, как завязать разговор, вызвать интерес собеседника к себе, очаровать его. Однако настоящие отношения всегда основываются на открытости.

Быть искренним означает преодолеть страх перед незнакомым человеком и позволить ему узнать ваши мысли и переживания.

На самом деле, достаточно просто говорить людям о том, что вы думаете и чувствуете. Это помогает другим увидеть, что для вас ценно и важно.

Не бойтесь осуждения

Повышенная тревожность заставляет переоценивать тщательность партнера. Если что-то идет не так, мы машинально виним себя.

Может возникнуть предположение, что партнер подмечает только наши ошибки и недостатки. На самом деле, это не так. Более того, ваш партнер скорее всего волнуется не меньше, чем вы.

Найдите внутреннюю ценность

Ошибочно думать, что мы правильно реагируем на поведение других, только когда мы насторожены. Это не всегда так.

Именно тревога заставляет обращать внимание преимущественно на негативные стороны общения или вообще придумывать их.

Для того чтобы выйти из этого ложного круга, нужно:

Укреплять чувство собственного достоинства

Быть довольным собой, знать себе цену и принимать свой жизненный опыт как должное. Тогда вы не будете заниматься самоедством. Само укрощение внутреннего критика поможет вам быть раскрепощеннее.

Избегать катастрофического мышления, когда отрицательная ситуация сводится в разряд стихийного бедствия.

Полезная практика:

Попробуйте отвлечься от того, что происходит в голове, и того, что говорит внутренний голос.

Вспомните, что у страха большие глаза. Он искажает угрозы и воспроизводит лишь негативные варианты развития событий.

Запишите мнения, которые вызывает перспектива нового свидания, и проанализируйте, насколько они реалистичны. Развивайте эмоциональное сознание. Тревожность подпитывается мыслями о прошлом и будущем. Это отнимает силы и мешает действовать. Альтернатива такому блужданию разума — осознание.

Сосредоточьтесь на том, что происходит здесь и сейчас.

Источник: Психологическая поддержка