Після довгих років самотнього життя, як і після розриву тривалих відносин, досить важко зважитися на створення чогось нового.

Рекомендації практичної психологині Юлії Ворман допоможуть вам подолати сумніви та тривожність, які виникають перед вступом у нові стосунки.

Будьте щирими

Зараз дивляться

Існує безліч рецептів того, як зав’язати розмову, викликати інтерес співрозмовника до себе, зачарувати його. Проте справжні стосунки завжди ґрунтуються на відкритості.

Бути щирим означає подолати страх перед незнайомою людиною й дозволити їй дізнатися про ваші думки та переживання.

Насправді досить просто говорити людям про те, що ви думаєте та відчуваєте. Це допомагає іншим побачити, що для вас є цінним і важливим.

Не бійтеся осуду

Підвищена тривожність змушує переоцінювати прискіпливість партнера. Якщо щось йде не так, ми машинально звинувачуємо себе.

Може виникнути припущення, що партнер помічає лише наші помилки та недоліки. Насправді це не так. Більше того, ваш партнер, скоріше за все, хвилюється не менше, ніж ви.

Знайдіть внутрішню цінність

Помилково думати, що ми правильно реагуємо на поведінку інших тільки, коли ми насторожені. Це не завжди так.

Саме тривога змушує звертати увагу переважно на негативні сторони спілкування або взагалі вигадувати їх.

Для того, щоб вийти з цього хибного кола, потрібно:

Зміцнювати почуття власної гідності

Бути задоволеним собою, знати собі ціну і приймати свій життєвий досвід як належне. Тоді ви не будете займатися самоїдством. Саме приборкання внутрішнього критика допоможе вам бути розкутішим.

Уникайте катастрофічного мислення, коли негативна ситуація зводиться в розряд стихійного лиха.

Корисна практика:

Спробуйте абстрагуватися від того, що відбувається в голові, та того, що говорить внутрішній голос.

Згадайте, що страх має великі очі. Він спотворює загрози та відтворює в уяві лише негативні варіанти розвитку подій.

Запишіть думки, які викликає перспектива нового побачення, та проаналізуйте те, наскільки вони реалістичні.

Розвивайте емоційну свідомість. Тривожність підживлюється думками про минуле та майбутнє.Це забирає сили та заважає діяти. Альтернатива такому блуканню розуму — усвідомлення.

Зосередьтеся на тому, що відбувається тут і зараз.

Джерело: Психологічна підтримка