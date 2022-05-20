Через війну в Україні багато пар вимушені перебувати на відстані. Це може негативно впливати на стосунки.

Психологиня та сексологиня, членкиня Тhe European Society for Sexual Medicine, Асоціації психологів України Маргарита Шавловська розповіла, як зберегти близькість на відстані.

– Відсутність контролю ускладнює ситуацію. Ви не обирали бути у стосунках на відстані, це було вимушеним рішенням. Ніхто не знає, коли точно закінчиться війна. Тому стосунки ніби опиняються на паузі до дня перемоги, – говорить Маргарита Шавловська.

Рекомендації:

Ділитися враженнями про день, місця, які ви б хотіли з партнером відвідати, спільними планами на майбутнє. Навчитися вирішувати свої життєві складнощі самостійно. Щоб не відчувати емоційний голод, знайти нове хобі, приділити час навчанню, підвищити кваліфікацію на роботі. Для того, щоб зберегти близькість, створити спільні ритуали – дзвінки в певний час, перегляд фільмів, заняття спортом онлайн. Концентруватися на тому, що вас об’єднує: спільний відпочинок, зустрічі із друзями, сімейні традиції мирного життя, веселі історії з ваших стосунків. Намагатися жити повноцінним життям там, де ви зараз. Наповнювати свій день корисними справами, турботою про себе, спілкуванням із цікавими людьми, новими враженнями. Не ставити стосунки на паузу. Намагатися щодня робити щось для того, щоб поліпшити їх.

З одного боку, стосунки на відстані можуть бути кризою для пари, але це також дає змогу пізнати одне одного краще та вивести їх на новий рівень близькості.

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Джерело: Психологічна підтримка