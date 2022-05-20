Из-за войны в Украине многие пары вынуждены находиться на расстоянии. Это может негативно влиять на отношения.

Психолог и сексолог, член The European Society for Sexual Medicine, Ассоциации психологов Украины Маргарита Шавловская рассказала, как сохранить близость на расстоянии.

— Отсутствие контроля усложняет ситуацию. Вы не выбирали быть на расстоянии, это было вынужденным решением. Никто не знает, когда точно закончится война. Поэтому отношения как будто находятся на паузе до дня победы, — говорит Маргарита Шавловская.

Рекомендации:

Делиться впечатлениями о дне, местах, которые вы хотели бы с партнером посетить, общими планами на будущее. Научиться решать свои жизненные сложности самостоятельно. Чтобы не испытывать эмоциональный голод, найти новое хобби, уделить время учебе, повысить квалификацию на работе. Для того, чтобы сохранить близость, создать общие ритуалы – звонки в определенное время, просмотр фильмов, занятие спортом онлайн. Концентрироваться на том, что вас объединяет: общий отдых, встречи с друзьями, семейные традиции мирной жизни, веселые истории из ваших отношений. Пытайтесь жить полноценной жизнью там, где вы сейчас. Наполняйте свой день полезными делами, заботой о себе, общением с интересными людьми, новыми впечатлениями. Не ставить отношения на паузу. Пытаться каждый день делать что-то для того, чтобы улучшить их.

С одной стороны, отношения на расстоянии могут быть кризисом для пары, но это также позволяет узнать друг друга лучше и вывести их на новый уровень близости.

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Источник: Психологическая поддержка