24 февраля враг разрушил нашу жизнь. Даже если в семье никто не пострадал физически и жилье целое, все равно жизнь уже никогда не станет такой, как была, а что будет дальше — тоже не знает никто.

Как жить в условиях долгосрочной войны, что делать? На чем сосредоточиться, чтобы не потерять рассудок? На эти вопросы отвечает психотерапевт Илья Полуденный.

Человек в один момент времени может сосредоточиться на чем-то одном: что-то выходит на передний план, становится четкой фигурой, а что-то уходит на задний план и становится фоном. Эти две плоскости сменяют друг друга в зависимости от ситуации.

Сейчас смотрят

Так сейчас и происходит с обыденной жизнью и войной. На время после 24 февраля страшная война стала четкой фигурой, а наша жизнь — отношения, любимые, образование, работа — стало фоном.

Но большинство людей уже увидело, что война может становиться и фоном. К примеру, если влюбился во время войны, тогда фигурой становятся отношения. Но война не покидает нас все равно – она переходит в фон.

У людей, живущих в горячих точках, в оккупации, война чаще фигурирует. Харьковчане, к примеру, фокусируются на звуках выстрелов. В эти моменты даже обычная бытовая жизнь для них является фоном.

Для жителя Киева или Львова война часто перепрыгивает на фон.

Даже для украинцев, уехавших за границу, война все равно будет фоном, однако немного отдаленным.

Война – это мощное событие, постоянно присутствующее в нашей теперешней жизни, делаем мы обыденные дела или нет. Просто она все время чередуется – то на переднем плане, то на заднем.

Конфликты и споры сейчас возникают между людьми, когда у каждого из них война занимает иную позицию, чем у оппонента.

Избавиться от фона войны пока для украинцев невозможно. Она все равно остается в жизни. Просто не все время находится на переднем плане. И это нормально.

Проблемы начинаются, когда картинка застывает. Если человек фокусируется только на войне, то ему грозит истощение. Когда война остается только фоном, растет тревога.

Нельзя делать вид, что войны не существует. Так же как нельзя отказаться от других потребностей. В долгосрочном варианте – это всегда одновременно жизнь на фоне войны и война на фоне жизни.

Научиться переключаться — это первая задача. А вторая – принять тот факт, что переключаться – это нормально для нашей психики.

Даже военные на фронте переключаются: шутят, занимаются творчеством или даже учатся и защищают дипломные работы.

Сейчас украинцы только-только выходят из шокового состояния, длится фаза истощения и даже депрессивных состояний. Поэтому в ближайшее время нам придется переключаться с войны на жизнь и наоборот. Так будет, пока идет война, и еще какое-то время после нашей победы.

Источник: Психологическая поддержка