Как вернуться из эвакуации к коллегам и друзьям, которые не выезжали. Как смотреть им в глаза и общаться. Ведь каждому пришлось делать сложный жизненный выбор и теперь с ним уживаться.

Психологи отвечают Фактам ICTV на главные вопросы, которые беспокоят украинцев во время войны, которая до сих пор продолжается.

Как может проявляться психологическая травма после оккупации

— Важно понимать, что любые реакции являются нормальными в этих обстоятельствах. Людей иногда пугают эти ощущения или реакции, которые они переживают, или реакции близких, — рассказывает кризисный психолог, травмотерапевт Наталья Макиенко.

По ее словам, эмоции бывают очень разные и очень интенсивные. Люди не спят, у них проблемы с памятью, с вниманием, они не могут сконцентрироваться. Любые реакции после месяца-полутора травматических событий являются нормальными, и это обязательно нужно знать.

Надо ли выспрашивать о пережитом

По мнению Натальи Макиенко, одни люди начинают много говорить, они рассказывают свои истории тем, кто находится рядом. Тогда это уже риск для слушателей, потому что может привести ко вторичной травматизации.

Одним важно быть в одиночестве, другим — рядом с кем-то. Если человек не рассказывает, не стоит спрашивать, что там и как там. Человеку нужно время, чтобы самому восстановиться.

Как стабилизироваться, если вы в опасности или чувствуете опасность

— Надо обращать внимание человека на те ресурсы, которые у него есть сейчас. Если рядом есть близкие родственники, это значит, что есть поддержка, человек не один, у него есть с кем поговорить, — говорит психолог проекта Психологическая поддержка украинцев Татьяна Подопригора.

По ее словам, если у человека есть работа, то это уже ресурс. Такой человек может себе помочь, помочь ребенку и семье. Поэтому ищем, на что человек опирался в своей довоенной жизни и что осталось, как опора, даже если это просто здоровье.

Как принять то, что ты беженец

— Когда люди уезжают из дома, берут с собой не только вещи и документы, они тянут с собой и, условно говоря, травму, все тревоги, страхи вместе переезжают с ними, — говорит Наталья Макиенко.

Она добавляет, что среди людей часто есть мнение, что если ты уехал, то ты меньше любишь Украину, ты не такой патриот или трус. Это обвинение, после которого и формируется чувство вины.

Кроме того, есть стереотип, что если ты уехал из Украины, ты беден. Но оказывается, что украинцы хорошо одеты, даже если вещей только один рюкзак.

И вот им предлагают подержанные вещи. Но человек еще не готов воспринять, что вчера он занимал какую-то высокую должность и имел довольно приличную зарплату, а сегодня у него уже нет ничего. То есть этому человеку тоже нужно время осознать это.

Он еще не готов принять свой статус беженца, не готов принять помощь. Самая большая ошибка, когда эту помощь предлагают людям, не давая выбора: либо ты берешь, либо уходи отсюда. Это очень негативные явления, которые вызывают обиды.

Важно оставлять право выбора: человек может отказаться от помощи, и это нормально, потому что это его выбор.

Как спасти свое моральное состояние за границей (в другом городе или селе)

— Если человек уехал и чувствует вину, ищем, что он может сделать для своих родных, людей рядом, просто для ребенка. Это уже много, — советует Татьяна Подопригора.

То есть опираемся на то, что человек может сделать, и отвлекаем внимание от того, что человек сделать не может. Если вы не можете забрать своих родных, то не надо на этом концентрировать все свое внимание.

Также помогает рутина, какие-то привычные вещи, которые вы делали всегда. Можно идти в волонтерство, помогать беженцам. Даже если это что-то маленькое: час дежурства на раздаче еды, уборка. Это для вас несложно, но это прежде всего вам и нужно.

По словам Натальи Макиенко, когда человек переехал, первое, что надо делать, это восстанавливать по максимуму все виды деятельности, которыми он занимался в Украине. Если он любил печь пироги, то он должен что-то сделать, чтобы к этому приобщиться, приблизиться. Или если он любил высаживать цветы, может заниматься цветами в другой стране.

Чем больше мы будем заниматься тем, что было до войны, тем быстрее мы придем к норме. И это касается чего угодно: вышивания, рисования, готовки еды, ухода за детьми, оказания помощи другим.

Если вы вернулись, а все уже не так

— Людям, которые вернулись, и у них все нормально с городом, домом, соседями, то им гораздо легче адаптироваться. Потому что все привычное осталось, — говорит психолог Татьяна Подопригора.

Если же вы возвращаетесь в другой город, к родственникам или к чужим людям, то здесь надо искать точки опоры. Что ты делал до того? Что ты умеешь делать? А что у тебя хорошо получается? И по этим ниточкам понять, на что человек может опираться.

Как преодолеть стыд и осуждение, что ты уехал

— Это сложный вопрос. Есть осуждение, обвинение, а человек как может себя оправдать? Чем? Не благодаря юристам же? Это обвинение, которое предполагает невозможность оправдаться, — говорит психолог Наталья Макиенко.

У тех людей, которые уехали, и у тех людей, которые остались, были свои причины это сделать. В ситуации, когда идет очень массированный стресс, травматическое воздействие, очень трудно принимать решения. Тот, кто в таких обстоятельствах находился, знает, о чем идет речь: когда решение надо принимать мгновенно, а ты не знаешь последствий такого решения. Поэтому кто-то остается, а кто-то уезжает.

У тех, кто уехал, были свои причины, у тех, кто остался, — свои. Но здесь есть один важный момент: если человек уехал, он спасал свою жизнь и спасал жизни своих детей или родителей. Это как миссия, спасение другой жизни. И людям, которые уехали, это удалось.

Когда мы меняем фокус внимания с того, что ты трус, на то, что ты спасал чью-то жизнь, происходит совсем другое восприятие. Тогда уже можно откровенно говорить, что я уехала, потому что у меня было именно так, я спасала будущее своих детей и будущее своих родных.