Как наконец перестать страдать и мучиться о поводу того, что из-за войны наша жизнь уже не будет такой, как прежде. Нужно суметь не только принять этот факт, но и извлечь из него для себя выгоду.

— Никто из нас не был готов к тем событиям, в которых мы оказались сегодня. Постоянные и навязчивые волнения относительно будущего истощают, а неопределенность, дополненная ложной информацией, опустошает, — говорит врач-психолог, кандидат психологических наук Александр Аврамчук.

То, что делает нас уязвимыми в непривычных условиях

Сейчас смотрят

Привычка полагаться на алгоритмы и ежедневные ритуалы. С одной стороны, доведенные до автоматизма действия. Устоявшиеся жизненные правила и алгоритмы принятия решений упрощают нам жизнь, экономят внутреннюю энергию.

С другой же стороны, тормозят открытость к познанию нового, готовность увидеть ситуацию со стороны и найти новые пути решений.

Потребность искать причинно-следственные связи. Тогда, когда предыдущая логика, с которой мы прожили определенное количество лет, не срабатывает, а жизненные правила не защищают, мы начинаем искать виноватых. Это способ объяснить или выстроить для себя причинно-следственную связь.

Такой образ мышления полезен, чтобы почувствовать некоторый контроль над жизненной ситуацией. И когда легко обретается образ, который можно ненавидеть. И мы испытываем облегчение, поскольку он становится более осязаемым и в определенной степени доступным для мести.

Таким способом наша психика обычно борется с очень неприятными мыслями и эмоциональными переживаниями относительно себя, возможности потери чего-то или кого-то, когда есть угроза нашей собственной идентичности и чувству достоинства.

Однако навязчивая попытка раскрыть тайны причинно-следственных связей непременно приводит к подавленному настроению, тоске по утраченному и еще большему количеству вопросов, ответы на которые мы часто не готовы принять.

Нарратив, что нас нужно спасти. В периоды неопределенности и адаптации к новым обстоятельствам, когда не хватает ресурса, мы стремимся, чтобы рядом с нами оказалась сильная фигура (идеальный родительский образ), которая нас защитит и спасет от проблем, в частности, от принятия решений самостоятельно и ответственно.

Это помогает нам поддерживать надежду, что есть тот, кто беспрекословно нас любит, принимает такими, какие мы есть, позволяет действовать совершенно автономно (по собственному усмотрению), но готов прийти на помощь, когда нам это будет необходимо.

Именно сейчас у нас появилась возможность начать действовать и мыслить иначе. И мы уже начали это делать:

усиливать те ежедневные ритуалы, которые помогают нам заботиться о себе и родных (например, молиться искренне и от сердца);

начали объединяться и быть более открытыми друг к другу, делая общее дело в меру своих сил и на своем собственном фронте;

сломали старые стереотипы об Украине и украинцах и сами формируем новые смыслы;

учимся жить настоящим, чтобы быть максимально эффективными здесь и сейчас, так будто завтра зависит исключительно от каждого из нас;

начинаем замечать и ценить то, что казалось нам обыденным и серым.

Источник: Психологическая поддержка