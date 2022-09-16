Издавна тянутся споры о том, как лучше человеку: находиться в своей “пузырьке” или все же высвободиться из нее. О зоне комфорта и все, что с ней связано, поговорили в YouTube-проекте украинского актера Евгения Яновича и врача-психиатра Спартака Субботы Подкаст терапия.

– Все зависит от того, какие цели у человека, – говорит кандидат психологических наук Спартак Суббота. – Например, есть люди, у которых есть определенные потребности, но они не могут их реализовать, потому что они не могут вырасти. Для определенного роста и развития им необходима зона комфорта. Но только на время: чтобы реабилитироваться, иметь функции рекреации. Но после этого им все равно нужно будет из нее выходить.

Что считать выходом из зоны комфорта? Оказывается, это тоже очень индивидуально.

– Для некоторых людей выход из зоны комфорта – это комфорт. Объясню. Есть люди, которые любят экстрим. В общем это выход из зоны комфорта, но для них это определенное удовольствие, — говорит Спартак. – В некоторых случаях мы используем экспозиционную терапию. Она направлена ​​на то, чтобы за счет неприятных ощущений, но систематического снижения реакции на эти неприятные ощущения человек адаптировался. Например, если у человека фобия, используем эту терапию: человек постоянно находится у раздражителя, чтобы снизить реакцию нервной системы на сам раздражитель.

Экспозиция работает со всеми. Но порог чувствительности у всех разный, поэтому нужно правильно использовать эту терапию.

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– Чтобы нервная система адаптировалась к изменениям, нужно, чтобы раздражитель был не сильнее, чем на шесть-семь баллов по 10-балльной шкале. Чтобы нервная система запоминала полезный опыт, – рассказывает украинский врач-психиатр. – Представим, например, женщина услышала об экспозиции: “Если у вас клаустрофобия, постепенно надо снизить этот уровень за счет экспозиции. И без анализа и нормального здравого смысла поехала на лифте и застряла. После этого она говорила, что у нее стало все хуже. Но для того чтобы поехать лифтом, ей нужно было сначала постоять рядом с ним. Потом вообразить, что она им уезжает. Еще можно было побыть в машине, но иметь при этом возможность из нее выйти самостоятельно.

В общей сложности экспозиция должна происходить step-by-step, и включать не менее 10 шагов.

Источник: Подкаст терапия