Социальная фобия – это болезнь, которая характеризуется постоянным страхом взаимодействия с другими людьми. Не стоит путать ее со стеснительностью, которая есть почти у каждого человека.

Врач-психиатр Евгений Скрипник рассказал о том, как проявляется фобия и можно ли ее преодолеть.

По словам специалиста, любое взаимодействие с обществом вызывает панику:

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публичное выступление;

знакомство с девушкой/мальчиком;

общение с незнакомцами, посещение вечеринок, празднований;

собеседования, конференции, презентации; телефонные звонки;

необходимость что-либо узнать, спросить у незнакомых людей, также ответить кому-то на какой-то вопрос;

посещение общественных туалетов и раздевалок;

общение с людьми, наделенными властью;

употребление пищи в присутствии других людей.

— Человек, страдающий социальной фобией, панически боится бессмысленно выглядеть, оговориться, споткнуться, потерять ход мысли, забыть слова, запнуться, покраснеть, потеть, — говорит Скрипник.

Человеку кажется, что другие заметят любое его неудобство, и сразу же начнут насмехаться над ним и критиковать. От этого тревога только усиливается и может даже возникнуть состояние похожее на паническую атаку.

Чем социальная фобия отличается от панического расстройства

Во время панического расстройства человек боится тревоги, симптомов и их влияния на здоровье. Человек с социальной фобией пугается реакции других людей на эти симптомы тревожности.

Причины возникновения:

наследственность;

эволюционный фактор;

отношение родителей (лишний контроль, частая критика, отсутствие поддержки);

Как преодолеть социальную фобию

По словам врача, дискомфорт в общении с людьми связан с предположениями, что о вас подумают. Он рекомендует изменить фокус внимания на других людей.

— Мышление человека с социальной фобией чрезмерно сфокусировано на самом себе. Она становится центром мира, в котором живет и все меньше внимания уделяет другим людям, – говорит Скрипник.

Если вы оказались на любой встрече, попробуйте просто наблюдать за людьми вокруг. Обращайте внимание на конкретную деталь облика каждого, кто оказывается поблизости (цвет глаз, цвет рубашки).

Также психиатр советует вслушаться в содержание разговора и принимать в нем участие. Кроме того, тревожиться и переживать – это нормально. Тревога – реакция организма, поэтому за это не должно быть стыдно. Поэтому не нужно ждать осуждения, а наоборот тех, кто волнуется – чаще люди подбадривают и поддерживают.

Источник: Евгений Скрипник