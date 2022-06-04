Соціальна фобія – це хвороба, яка характеризується постійним страхом взаємодії з іншими людьми. Не варто плутати її із сором’язливістю, яка є майже у кожної людини.

Лікар-психіатр Євген Скрипник розповів про те, як проявляється фобія та чи можна її подолати.

За словами спеціаліста, будь-яка взаємодія із суспільством викликає паніку:

Зараз дивляться

публічний виступ;

знайомство з дівчиною/хлопцем;

спілкування з незнайомцями, відвідування вечірок, святкувань;

співбесіди, конференції, презентації телефонні дзвінки;

необхідність щось дізнатися, запитати у незнайомих людей, також відповісти комусь на якесь питання;

відвідування громадських туалетів та роздягалень;

спілкування з людьми, наділеними владою;

споживання їжі в присутності інших людей.

– Людина, яка страждає на соціальну фобію, панічно боїться безглуздо виглядати, обмовитися, спіткнутися, втратити хід думки, забути слова, запнутись, почервоніти, спітніти, – каже Скрипник.

Людині здається, що інші помітять будь-яку його незручність, і відразу ж почнуть насміхатися з нього і критикувати. Від цього тривога лише посилюється і може навіть виникнути стан схожий на панічну атаку.

Чим соціальна фобія відрізняється від панічного розладу

Під час панічного розладу людина боїться самої тривоги, симптомів та їхнього впливу на здоров’я. Людина із соціальною фобією лякається реакції інших людей на ці симптоми тривожності.

Причини виникнення:

спадковість;

еволюційний фактор;

ставлення батьків (зайвий контроль, часта критика, відсутність підтримки);

Як подолати соціальну фобію

За словами лікаря, дискомфорт у спілкуванні з людьми пов’язаний з припущеннями, що про вас подумають. Він радить змінити фокус уваги на інших людей.

– Мислення людини із соціальною фобією надмірно сфокусовано у собі самому. Вона стає центром світу, в якому живе і все менше уваги приділяє іншим людям, – каже Скрипник.

Якщо ви опинилися на будь-якій зустрічі, спробуйте просто спостерігати за людьми навколо. Звертайте увагу на конкретну деталь зовнішності кожного, хто виявляється поблизу (колір очей, колір сорочки).

Також психіатр радить вслухатися у зміст розмови та приймати у ній участь. Крім того, тривожитися і переживати – це нормально. Тривога – реакція організму, тому за це не має бути соромно. Через це не потрібно чекати засудження, а навпаки тих, хто хвилюється – частіше люди підбадьорюють та підтримують.

Джерело: Євген Скрипник