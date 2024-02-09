Команда ученых из Университета Лимерика в Ирландии и Университета штата Айова в США в ходе исследования продемонстрировала позитивное влияние силовых тренировок на лечение симптомов тревоги и депрессии, а также предложила возможность изучения вероятных основных механизмов.

Альтернатива традиционным методам

Ученые заявили, что существуют убедительные доказательства того, что силовые тренировки могут быть доступной альтернативной терапией для улучшения состояния тревоги и депрессии, подобно более традиционным методам лечения.

По словам исследователей, польза для здоровья от тренировок с отягощениями или упражнений по укреплению мышц хорошо известна, однако их потенциальное влияние на лечение тревожных и депрессивных симптомов и расстройств остается относительно недостаточно изученным.

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Углубленные научные эксперименты

По мнению ученых, вероятные психобиологические механизмы, которые помогают лучше понять, как и почему тренировки с отягощениями могут улучшить эти последствия для психического здоровья, плохо поняты.

Анонсируя свои последующие, более углубленные научные эксперименты в этой области, ученые отмечают, что будут рады получить то, что, как ожидается, станет широко цитируемым образцом доступной литературы, которая поддерживает силовые тренировки в снижении тревоги и депрессии.

Речь, в частности, идет об оптимизации медицинского назначения упражнений с отягощениями, которые могут стать ключом к поведенческому лечению тревоги и депрессии.

Более широкая оценка преимуществ

А уже проведенное исследование, также как и ряд других научных работ, создаст своеобразный трамплин для всесторонней оценки потенциальных преимуществ силовых упражнений в клинических группах, чтобы определить, кто с наибольшей эффективностью получит пользу от такой физической активности, резюмируют ученые.