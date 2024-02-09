Команда вчених з Університету Лімерика в Ірландії та Університету штату Айова в США під час дослідження продемонструвала позитивний вплив силових тренувань на лікування симптомів тривоги і депресії, а також запропонувала можливість вивчення ймовірних основних механізмів.

Альтернатива традиційним методам

Вчені заявили, що існують переконливі докази того, що силові тренування можуть бути доступною альтернативною терапією для поліпшення стану тривоги і депресії, подібно до більш традиційних методів лікування.

За словами дослідників, користь для здоров’я від тренувань з обтяженнями або вправ зі зміцнення м’язів добре відома, проте їхній потенційний вплив на лікування тривожних і депресивних симптомів і розладів залишається відносно недостатньо вивченим.

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Поглиблені наукові експерименти

На думку вчених, імовірні психобіологічні механізми, які допомагають краще зрозуміти, як і чому тренування з обтяженнями можуть поліпшити ці наслідки для психічного здоров’я, погано зрозумілі.

Анонсуючи свої подальші, більш поглиблені наукові експерименти в цій галузі, вчені зазначають, що будуть раді отримати те, що, як очікується, стане широко цитованим зразком доступної літератури, яка підтримує силові тренування в зниженні тривоги і депресії.

Йдеться, зокрема, про оптимізацію медичного призначення вправ з обтяженнями, які можуть стати ключем до поведінкового лікування тривоги і депресії.

Ширша оцінка переваг

А вже проведене дослідження, так само як і низка інших наукових робіт, створить своєрідний трамплін для всебічної оцінки потенційних переваг силових вправ у клінічних групах, щоб визначити, хто з найбільшою ефективністю отримає користь від такої фізичної активності, резюмують науковці.