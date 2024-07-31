Бабл ти, или как его еще называют пузырьковый чай, – это не просто напиток, а настоящий фейерверк вкусов и эмоций. Кто бы мог подумать, что напиток из Тайваня станет настолько популярным у нас в Украине!
Сейчас его можно найти почти в каждой кофейне.
А дети в Украине просто обожают напиток Бабл ти, и не только за его необычный вкус, но и за возможность сделать его с родителями. Это отличный способ провести время вместе и приготовить что-то новое и интересное.
Что входит в состав Бабл ти? Основные ингредиенты: черный или зеленый чай, молоко (иногда растительное), сироп, фруктовое пюре или сок для вкуса и, конечно же, шарики для Бабл ти из тапиоки.
Как приготовить Бабл ти и где приобрести шарики Bubble tea читайте — в материале.
Бабл ти: рецепт
Покупаем в любом интернет-магазине шарики Bubble tea (желательно 2-3 вкуса) и приступаем к приготовлению.
Что нужно для Бабл ти:
Ингредиенты на 1 порцию:
- вода для заваривания чая – 170 мл
- чай матча, зеленый или черный – 1/2 ч. л. (зависит от крепости чая)
- молоко коровье или растительное – 100 мл
- шарики для Бабл ти (2 разных вкуса) – 2-4 ст. л. г или по вкусу
- сироп – 2-3 ч. л.
- лед – 5-6 кубиков
- специальный стакан с крышкой и широкая соломинка
Приготовление:
- В заварник добавьте чай, залейте его горячей водой (220 мл) и оставьте настаиваться на 10 минут. Перелейте его в чашку (без заварки) и хорошо охладите.
- В стакан вылоложите шарики, залейте их охлажденным чаем и молоком.
- Влейте сироп и добавьте кубики льда.
- Накройте стакан крышкой и вставьте соломинку. Напиток Бабл ти готов! Можна наслаждаться вкусом.