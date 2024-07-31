Бабл ти, или как его еще называют пузырьковый чай, – это не просто напиток, а настоящий фейерверк вкусов и эмоций. Кто бы мог подумать, что напиток из Тайваня станет настолько популярным у нас в Украине!

Сейчас его можно найти почти в каждой кофейне.

А дети в Украине просто обожают напиток Бабл ти, и не только за его необычный вкус, но и за возможность сделать его с родителями. Это отличный способ провести время вместе и приготовить что-то новое и интересное.

Сейчас смотрят

Что входит в состав Бабл ти? Основные ингредиенты: черный или зеленый чай, молоко (иногда растительное), сироп, фруктовое пюре или сок для вкуса и, конечно же, шарики для Бабл ти из тапиоки.

Как приготовить Бабл ти и где приобрести шарики Bubble tea читайте — в материале.

Бабл ти: рецепт

Покупаем в любом интернет-магазине шарики Bubble tea (желательно 2-3 вкуса) и приступаем к приготовлению.

Что нужно для Бабл ти:

Ингредиенты на 1 порцию:

вода для заваривания чая – 170 мл

чай матча, зеленый или черный – 1/2 ч. л. (зависит от крепости чая)

молоко коровье или растительное – 100 мл

шарики для Бабл ти (2 разных вкуса) – 2-4 ст. л. г или по вкусу

сироп – 2-3 ч. л.

лед – 5-6 кубиков

специальный стакан с крышкой и широкая соломинка

Приготовление: