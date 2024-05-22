В жаркую погоду холодный кофе может не только взбодрить утром, но и освежить. Мы подготовили для вас три крутых рецепта холодного кофе, который легко сделать в домашних условиях.

Среднее время приготовления холодного кофе дома — примерно 15 минут.

Кофе с мятой и шоколадом

Лучше этот напиток готовить из заварного кофе. Но и с растворимым также получится вкусно и красиво.

Ингредиенты:

300 мл крепкого кофе

30 г горького шоколада

2 ст. л. мятного сиропа

100 г сливочного мороженого

несколько кубиков льда

мята для украшения

Приготовление:

Завариваем свежий кофе и добавляем в него 30 г шоколада. Размешиваем, пока шоколад полностью не растворится. Ждем, пока кофе остынет. Затем добавляем в него сироп, лед и взбиваем с помощью блендера. Переливаем в чашку. Добавляем мороженое. Тепер украшаем мятой.

Холодный кофе с апельсином

Вместо сахара в этот напиток можно добавить мед или фруктозу.

Ингредиенты:

сок двух апельсинов

цедра апельсина

250 мл воды

200 г сахара

1 л холодного кофе

лед

Приготовление:

Кипятим кусочки цедры и сок апельсина с сахаром, примерно 5 минут. Охлаждаем получившийся сироп. Смешиваем сироп и кофе. Раскладываем по стаканам лед и наливаем кофе. Для красоты можно добавить апельсиновую дольку.

Холодный капучино

Если заменить молоко сливками 10%, получится вкуснее и аппетитнее.

Ингредиенты:

250 мл молока

1 ст. л. шоколадного сиропа

1 ч. л. растворимого кофе

лед

сахар

корица

Приготовление:

Взбиваем в блендере молоко, кофе, сироп и лед до образования пены. Добавляем сахар и еще раз взбиваем. Разливаем по чашкам. Можно украсить корицей.

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