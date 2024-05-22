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Как сделать холодный кофе — 3 рецепта

22 мая 2024, 19:33
Олена Конюшок SEO-специалист
Холодна кава

В жаркую погоду холодный кофе может не только взбодрить утром, но и освежить. Мы подготовили для вас три крутых рецепта холодного кофе, который легко сделать в домашних условиях.

Среднее время приготовления холодного кофе дома — примерно 15 минут.

Кофе с мятой и шоколадом

Лучше этот напиток готовить из заварного кофе. Но и с растворимым также получится вкусно и красиво.

Ингредиенты:

  • 300 мл крепкого кофе
  • 30 г горького шоколада
  • 2 ст. л. мятного сиропа
  • 100 г сливочного мороженого
  • несколько кубиков льда
  • мята для украшения

Приготовление:

  1. Завариваем свежий кофе и добавляем в него 30 г шоколада. Размешиваем, пока шоколад полностью не растворится.
  2. Ждем, пока кофе остынет. Затем добавляем в него сироп, лед и взбиваем с помощью блендера.
  3. Переливаем в чашку.
  4. Добавляем мороженое.
  5. Тепер украшаем мятой.

Холодный кофе с апельсином

Вместо сахара в этот напиток можно добавить мед или фруктозу.

Ингредиенты:

  • сок двух апельсинов
  • цедра апельсина
  • 250 мл воды
  • 200 г сахара
  • 1 л холодного кофе
  • лед

Приготовление:

  1. Кипятим кусочки цедры и сок апельсина с сахаром, примерно 5 минут.
  2. Охлаждаем получившийся сироп.
  3. Смешиваем сироп и кофе.
  4. Раскладываем по стаканам лед и наливаем кофе.
  5. Для красоты можно добавить апельсиновую дольку.

Холодный капучино

Если заменить молоко сливками 10%, получится вкуснее и аппетитнее.

Ингредиенты:

  • 250 мл молока
  • 1 ст. л. шоколадного сиропа
  • 1 ч. л. растворимого кофе
  • лед
  • сахар
  • корица

Приготовление:

  1. Взбиваем в блендере молоко, кофе, сироп и лед до образования пены.
  2. Добавляем сахар и еще раз взбиваем.
  3. Разливаем по чашкам.
  4. Можно украсить корицей.

Для тех, кто хочет вечером отдохнуть и выпить освежающего мохито, у нас тоже есть несколько проверенных рецептов.

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Теги
Кофе Кулінарні рецепти Напитки Рецепти
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