Разбросало украинцев по всему миру. Большинство хочет поскорее вернуться домой, где все родное: и лучок, и картошечка и помидорчики.

Все это будет обязательно, но сейчас, когда хочется чего-нибудь родненького, вкусненького и домашнего, приготовьте бефстроганов по рецепту Евгения Клопотенко.

Традиционно бефстроганов подают с картофельным пюре, но в разных странах его заменили на свои привычные гарниры, например рис или лапшу. Но мы готовим классический бефстроганов с картофельным пюре. Разве что, его ароматизировали немножко с помощью ароматного перца и лаврового листа.

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Ингредиенты

Для картофеля:

6 картофелин

2 зубчика чеснока

½ ст. л. соли

5-6 горошин душистого перца

50 г сливочного масла

3 лавровых листочка

Для мяса:

300 говядины (антрекот)

4 ст. л. сметаны

2 ст. л. масла

2 ст. л. муки

½ луковицы

Очистите картофель и нарежьте одинаковыми по размеру кусочками. Уложите в кастрюлю и залейте водой.

Чтобы придать пюре аромат, положите в кастрюлю 2 зубчика чеснока, ½ ст. л. соли, 5-6 горошин душистого перца и 3 лавровых листа. Варите картофель до 20 минут, слейте воду, добавьте сливочного масла и разомните.

Приготовьте мясо. Говядину нарежьте тонко поперек волокон и отбейте с обеих сторон, чтобы мясо стало более мягким.

Нарежьте отбитое мясо тонкими полосками, примерно по 1 см толщиной, а ½ луковицы – полукольцами.

Посыпьте говядину мукой и перемешайте так, чтобы каждый кусочек был в муке. Добавьте соль и перец по вкусу.

Жарьте мясо на растительном масле, выложив в один слой на большой разогретой сковороде до румяной корочки.

Добавьте к мясу лук и жарьте все еще примерно 2 минуты.

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Добавьте сметану, перемешайте и готовьте еще 5 минут. Подавайте говядину вместе с картофельным пюре.

Источник: Евгений Клопотенко