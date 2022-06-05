Разбросало украинцев по всему миру. Большинство хочет поскорее вернуться домой, где все родное: и лучок, и картошечка и помидорчики.
Все это будет обязательно, но сейчас, когда хочется чего-нибудь родненького, вкусненького и домашнего, приготовьте бефстроганов по рецепту Евгения Клопотенко.
Традиционно бефстроганов подают с картофельным пюре, но в разных странах его заменили на свои привычные гарниры, например рис или лапшу. Но мы готовим классический бефстроганов с картофельным пюре. Разве что, его ароматизировали немножко с помощью ароматного перца и лаврового листа.
Ингредиенты
Для картофеля:
- 6 картофелин
- 2 зубчика чеснока
- ½ ст. л. соли
- 5-6 горошин душистого перца
- 50 г сливочного масла
- 3 лавровых листочка
Для мяса:
- 300 говядины (антрекот)
- 4 ст. л. сметаны
- 2 ст. л. масла
- 2 ст. л. муки
- ½ луковицы
Очистите картофель и нарежьте одинаковыми по размеру кусочками. Уложите в кастрюлю и залейте водой.
Чтобы придать пюре аромат, положите в кастрюлю 2 зубчика чеснока, ½ ст. л. соли, 5-6 горошин душистого перца и 3 лавровых листа. Варите картофель до 20 минут, слейте воду, добавьте сливочного масла и разомните.
Приготовьте мясо. Говядину нарежьте тонко поперек волокон и отбейте с обеих сторон, чтобы мясо стало более мягким.
Нарежьте отбитое мясо тонкими полосками, примерно по 1 см толщиной, а ½ луковицы – полукольцами.
Посыпьте говядину мукой и перемешайте так, чтобы каждый кусочек был в муке. Добавьте соль и перец по вкусу.
Жарьте мясо на растительном масле, выложив в один слой на большой разогретой сковороде до румяной корочки.
Добавьте к мясу лук и жарьте все еще примерно 2 минуты.
Добавьте сметану, перемешайте и готовьте еще 5 минут. Подавайте говядину вместе с картофельным пюре.
Источник: Евгений Клопотенко