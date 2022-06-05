Розкидало українців по цілому світу. Більшість хоче скоріше повернутися додому, де все рідне і цибулька, і картопелька і помідорчики.
Все це буде обов’язково, але зараз, коли хочеться чогось рідненького, смачненького та домашнього, приготуйте бефстроганов за рецептом Євгена Клопотенка.
Традиційно бефстроганов подають із картопляним пюре, та в різних країнах його замінили на свої звичні гарніри, наприклад, рис чи локшину. Та ми готуємо класичний бефстроганов з картопляним пюре. Ну хіба що, його ароматизували трошки за допомогою духмяного перцю та лаврового листя.
Інгредієнти
Для картоплі:
- 6 картоплин
- 2 зубчики часнику
- ½ ст. л. солі
- 5-6 горошин духмяного перцю
- 50 г вершкового масла
- 3 лаврових листочки
Для м’яса:
- 300 г яловичини (антрекот)
- 4 ст. л. сметани
- 2 ст. л. олії
- 2 ст. л. борошна
- ½ цибулини
Почистіть картоплю та наріжте однаковими за розміром шматочками. Покладіть у каструлю та залийте водою.
Щоб надати пюре аромату, покладіть у каструлю 2 зубчики часнику, ½ ст. л. солі, 5-6 горошин духмяного перцю та 3 лаврових листки. Варіть картоплю до 20 хвилин, злийте воду, додайте вершкового масла і потовчіть.
Приготуйте м’ясо. Яловичину наріжте тонко поперек волокон та відбийте з обох боків, щоб м’ясо стало м’якшим.
Наріжте відбите м’ясо тонкими смужками, приблизно по 1 см завтовшки, а ½ цибулини – напівкільцями.
Притрусіть яловичину борошном та перемішайте так, аби кожен шматочок був у борошні. Додайте сіль та перець до смаку.
Смажте м’ясо на олії, виклавши в один шар на великій розігрітій пательні до рум’яної скоринки.
Додайте до м’яса цибулю та смажте все разом ще приблизно 2 хвилини.
Додайте сметану, перемішайте та готуйте ще 5 хвилин. Подавайте яловичину разом із картопляним пюре.
Джерело: Євген Клопотенко