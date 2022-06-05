Розкидало українців по цілому світу. Більшість хоче скоріше повернутися додому, де все рідне і цибулька, і картопелька і помідорчики.

Все це буде обов’язково, але зараз, коли хочеться чогось рідненького, смачненького та домашнього, приготуйте бефстроганов за рецептом Євгена Клопотенка.

Традиційно бефстроганов подають із картопляним пюре, та в різних країнах його замінили на свої звичні гарніри, наприклад, рис чи локшину. Та ми готуємо класичний бефстроганов з картопляним пюре. Ну хіба що, його ароматизували трошки за допомогою духмяного перцю та лаврового листя.

Зараз дивляться

Інгредієнти

Для картоплі:

6 картоплин

2 зубчики часнику

½ ст. л. солі

5-6 горошин духмяного перцю

50 г вершкового масла

3 лаврових листочки

Для м’яса:

300 г яловичини (антрекот)

4 ст. л. сметани

2 ст. л. олії

2 ст. л. борошна

½ цибулини

Почистіть картоплю та наріжте однаковими за розміром шматочками. Покладіть у каструлю та залийте водою.

Щоб надати пюре аромату, покладіть у каструлю 2 зубчики часнику, ½ ст. л. солі, 5-6 горошин духмяного перцю та 3 лаврових листки. Варіть картоплю до 20 хвилин, злийте воду, додайте вершкового масла і потовчіть.

Приготуйте м’ясо. Яловичину наріжте тонко поперек волокон та відбийте з обох боків, щоб м’ясо стало м’якшим.

Наріжте відбите м’ясо тонкими смужками, приблизно по 1 см завтовшки, а ½ цибулини – напівкільцями.

Притрусіть яловичину борошном та перемішайте так, аби кожен шматочок був у борошні. Додайте сіль та перець до смаку.

Смажте м’ясо на олії, виклавши в один шар на великій розігрітій пательні до рум’яної скоринки.

Додайте до м’яса цибулю та смажте все разом ще приблизно 2 хвилини.

Читайте також: Картопляний салат із соусом айолі

Додайте сметану, перемішайте та готуйте ще 5 хвилин. Подавайте яловичину разом із картопляним пюре.

Джерело: Євген Клопотенко