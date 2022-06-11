Спортивное движение Junior уже пять лет меняет физкультуру в школах. С началом войны команда проекта расширила свою деятельность. Каждый день проводятся онлайн-уроки физкультуры.

Кроме этого, инициатор движения, общественный деятель и ведущий Нового канала Александр Педан пообщался с молекулярным биологом и ультрамарафонцем Александром Скороходом о том, как снизить стресс у ребенка и сохранить его физическое и психическое здоровье.

– Нужно несколько раз в день активно двигаться по 20-30 минут, – говорит Александр Скороход. – Это обычная физическая нагрузка: помочь родителям убрать, погулять во дворе, даже просто походить по квартире и сделать зарядку.

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Несколько важных советов:

Дети и подростки требуют не менее 60 минут активности в день. Большая часть этого времени –аэробная активность средней интенсивности. То есть любые упражнения, ускоряющие сердцебиение. К примеру, побегать или попрыгать на скакалке. Хотя бы три дня в неделю поощряйте аэробную активность высокой интенсивности. Простыми словами, чтобы дышали быстро, а сердце колотилось. Хотя бы три дня в неделю нужны упражнения для укрепления мышц. Например, лазить по горкам, висеть на канате. Хотя бы три дня в неделю нужны упражнения для укрепления костей. Костям необходимо давление, чтобы крепнуть. Подходят бег и прыжки. Не забывайте, что необходимы также упражнения на гибкость и координацию.

Поощряйте детей собственным примером! Будьте здоровы!