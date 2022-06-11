Спортивний рух Junior уже п’ять років змінює фізкультуру в школах. З початком війни команда проекту розширила свою діяльність. Вони щодня проводять онлайн-уроки фізкультури.

Окрім цього ініціатор руху, громадський діяч та ведучий Нового каналу Олександр Педан поспілкувався з молекулярним біологом та ультрамарафонцем Олександром Скороходом про те, як знизити стрес у дитини та зберегти її фізичне та психічне здоров’я.

– Потрібно кілька разів на день активно рухатися по 20-30 хвилин, – каже Олександр Скороход. – Це звичайне фізичне навантаження: допомогти батькам прибрати, погуляти у дворі, навіть просто походити по квартирі і зробити зарядку.

Кілька важливих порад:

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Діти та підлітки потребують щонайменше 60 хвилин активності щодня. Більша частина цього часу – аеробна активність середньої інтенсивності. Тобто будь-які вправи, які пришвидшують серцебиття. Наприклад, побігати чи пострибати на скакалці. Хоча б три дні на тиждень заохочуйте до аеробної активності високої інтенсивності. Простими словами, щоб дихали швидко, а серце калатало. Хоча б три дні на тиждень потрібні вправи для зміцнення м’язів. Наприклад, лазити по гіркам, висіти на канаті. Хоча б три дні на тиждень потрібні вправи для зміцнення кісток. Кісткам необхідний тиск, щоб міцнішати. Підходять біг та стрибки. Не забувайте, що необхідні також вправи на гнучкість та координацію.

Заохочуйте дітей власним прикладом! Будьте здорові!