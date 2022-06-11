Спортивний рух Junior уже п’ять років змінює фізкультуру в школах. З початком війни команда проекту розширила свою діяльність. Вони щодня проводять онлайн-уроки фізкультури.
Окрім цього ініціатор руху, громадський діяч та ведучий Нового каналу Олександр Педан поспілкувався з молекулярним біологом та ультрамарафонцем Олександром Скороходом про те, як знизити стрес у дитини та зберегти її фізичне та психічне здоров’я.
– Потрібно кілька разів на день активно рухатися по 20-30 хвилин, – каже Олександр Скороход. – Це звичайне фізичне навантаження: допомогти батькам прибрати, погуляти у дворі, навіть просто походити по квартирі і зробити зарядку.
Кілька важливих порад:
Зараз дивляться
- Діти та підлітки потребують щонайменше 60 хвилин активності щодня. Більша частина цього часу – аеробна активність середньої інтенсивності. Тобто будь-які вправи, які пришвидшують серцебиття. Наприклад, побігати чи пострибати на скакалці.
- Хоча б три дні на тиждень заохочуйте до аеробної активності високої інтенсивності. Простими словами, щоб дихали швидко, а серце калатало.
- Хоча б три дні на тиждень потрібні вправи для зміцнення м’язів. Наприклад, лазити по гіркам, висіти на канаті.
- Хоча б три дні на тиждень потрібні вправи для зміцнення кісток. Кісткам необхідний тиск, щоб міцнішати. Підходять біг та стрибки.
- Не забувайте, що необхідні також вправи на гнучкість та координацію.
Заохочуйте дітей власним прикладом! Будьте здорові!