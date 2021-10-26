Некоторые женщины могут страдать от вульводинии — хронических болей в зоне вульвы. При этом зачастую их периодичность и интенсивность индивидуальны.

Врач-гинеколог Наталья Силина рассказала о причинах неприятных ощущений и о том, как их облегчить.

— Наиболее частым симптомом является жжение, но женщины описывают это ощущение по-разному. Одна пациентка сравнивала свою боль с “кислотой, которая льется на кожу”, — объясняет Наталья Силина.

Причины вульводинии

По словам врача, болезненные ощущения могут возникать у женщин по самым разным причинам.

Она назвала самые распространенные из них.

Что провоцирует:

повреждение или увеличение плотности нервных окончаний в этой зоне;

воспалительные процессы в тканях вульвы;

измененные рецепторы к гормонам;

генетическая предрасположенность к хроническому вестибулярному воспалению или к факторам, связанным с неспособностью бороться с вульвовагинальной инфекцией;

гиперчувствительность к грибковым инфекциям в зоне вульвы.

При этом провоцировать обострение ситуации могут половой акт, введение тампона или менструальной чаши, гинекологический осмотр, ношение обтягивающей одежды.

Лечение вульводинии

К сожалению, пока нет универсальных способов лечения вульводинии, которые помогали бы всем женщинам.

— В своей практике я вижу хорошие результаты от плазмотерапии вульвы и коррекции гормонального дисбаланса, — продолжает Наталья Силина.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Наталья Силина|Врач Гинеколог (@dr.silina)

Профилактика вульводинии

Чтобы избежать болезненных ощущений, важно придерживаться ряда мер во время полового акта, в повседневной жизни и во время занятий спортом.

Одежда и личная гигиена:

по возможности выбирать хлопковое белье и одежду свободного кроя, колготки лучше заменить чулками;

не носить в течение длительного времени мокрые купальники;

использовать лишь качественные средства личной гигиены или же обычную воду;

стирать вещи одобренными дерматологами средствами;

туалетная бумага должна быть мягкая, без запаха и цвета;

желательно выбирать более качественные прокладки и тампоны.

Также важно не терпеть, когда есть желание сходить в туалет, наладить питание для избежания запоров и пить достаточно воды.

Половой акт:

желательно пользоваться лубрикантами на водной основе;

не стоит использовать противозачаточные кремы или свечи (спермициды);

после секса стоит освобождать мочевой пузырь и промывать вульву прохладной водой.

Физические упражнения: