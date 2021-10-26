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Болит вульва. Причины и что делать

26 октября 2021, 16:04 Людмила Грубнік
боль в шее
Источник: Depositphotos

Некоторые женщины могут страдать от вульводинии — хронических болей в зоне вульвы. При этом зачастую их периодичность и интенсивность индивидуальны.

Врач-гинеколог Наталья Силина рассказала о причинах неприятных ощущений и о том, как их облегчить.

— Наиболее частым симптомом является жжение, но женщины описывают это ощущение по-разному. Одна пациентка сравнивала свою боль с “кислотой, которая льется на кожу”, — объясняет Наталья Силина.

Причины вульводинии

По словам врача, болезненные ощущения могут возникать у женщин по самым разным причинам.

Она назвала самые распространенные из них.

Что провоцирует:

  • повреждение или увеличение плотности нервных окончаний в этой зоне;
  • воспалительные процессы в тканях вульвы;
  • измененные рецепторы к гормонам;
  • генетическая предрасположенность к хроническому вестибулярному воспалению или к факторам, связанным с неспособностью бороться с вульвовагинальной инфекцией;
  • гиперчувствительность к грибковым инфекциям в зоне вульвы.

При этом провоцировать обострение ситуации могут половой акт, введение тампона или менструальной чаши, гинекологический осмотр, ношение обтягивающей одежды.

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Лечение вульводинии

К сожалению, пока нет универсальных способов лечения вульводинии, которые помогали бы всем женщинам.

— В своей практике я вижу хорошие результаты от плазмотерапии вульвы и коррекции гормонального дисбаланса, — продолжает Наталья Силина.

 

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Публикация от Наталья Силина|Врач Гинеколог (@dr.silina)

Профилактика вульводинии

Чтобы избежать болезненных ощущений, важно придерживаться ряда мер во время полового акта, в повседневной жизни и во время занятий спортом.

Одежда и личная гигиена:

  • по возможности выбирать хлопковое белье и одежду свободного кроя, колготки лучше заменить чулками;
  • не носить в течение длительного времени мокрые купальники;
  • использовать лишь качественные средства личной гигиены или же обычную воду;
  • стирать вещи одобренными дерматологами средствами;
  • туалетная бумага должна быть мягкая, без запаха и цвета;
  • желательно выбирать более качественные прокладки и тампоны.

Также важно не терпеть, когда есть желание сходить в туалет, наладить питание для избежания запоров и пить достаточно воды.

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Половой акт:

  • желательно пользоваться лубрикантами на водной основе;
  • не стоит использовать противозачаточные кремы или свечи (спермициды);
  • после секса стоит освобождать мочевой пузырь и промывать вульву прохладной водой.

Физические упражнения:

  • стоит ограничить интенсивные упражнения, которые вызывают сильное трение или же прямое давление на вульву (езда на велосипеде);
  • не плавать в сильно хлорированных бассейнах.

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