Некоторые женщины могут страдать от вульводинии — хронических болей в зоне вульвы. При этом зачастую их периодичность и интенсивность индивидуальны.
Врач-гинеколог Наталья Силина рассказала о причинах неприятных ощущений и о том, как их облегчить.
— Наиболее частым симптомом является жжение, но женщины описывают это ощущение по-разному. Одна пациентка сравнивала свою боль с “кислотой, которая льется на кожу”, — объясняет Наталья Силина.
Причины вульводинии
По словам врача, болезненные ощущения могут возникать у женщин по самым разным причинам.
Она назвала самые распространенные из них.
Что провоцирует:
- повреждение или увеличение плотности нервных окончаний в этой зоне;
- воспалительные процессы в тканях вульвы;
- измененные рецепторы к гормонам;
- генетическая предрасположенность к хроническому вестибулярному воспалению или к факторам, связанным с неспособностью бороться с вульвовагинальной инфекцией;
- гиперчувствительность к грибковым инфекциям в зоне вульвы.
При этом провоцировать обострение ситуации могут половой акт, введение тампона или менструальной чаши, гинекологический осмотр, ношение обтягивающей одежды.
Лечение вульводинии
К сожалению, пока нет универсальных способов лечения вульводинии, которые помогали бы всем женщинам.
— В своей практике я вижу хорошие результаты от плазмотерапии вульвы и коррекции гормонального дисбаланса, — продолжает Наталья Силина.
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Профилактика вульводинии
Чтобы избежать болезненных ощущений, важно придерживаться ряда мер во время полового акта, в повседневной жизни и во время занятий спортом.
Одежда и личная гигиена:
- по возможности выбирать хлопковое белье и одежду свободного кроя, колготки лучше заменить чулками;
- не носить в течение длительного времени мокрые купальники;
- использовать лишь качественные средства личной гигиены или же обычную воду;
- стирать вещи одобренными дерматологами средствами;
- туалетная бумага должна быть мягкая, без запаха и цвета;
- желательно выбирать более качественные прокладки и тампоны.
Также важно не терпеть, когда есть желание сходить в туалет, наладить питание для избежания запоров и пить достаточно воды.
Половой акт:
- желательно пользоваться лубрикантами на водной основе;
- не стоит использовать противозачаточные кремы или свечи (спермициды);
- после секса стоит освобождать мочевой пузырь и промывать вульву прохладной водой.
Физические упражнения:
- стоит ограничить интенсивные упражнения, которые вызывают сильное трение или же прямое давление на вульву (езда на велосипеде);
- не плавать в сильно хлорированных бассейнах.