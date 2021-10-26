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Болить вульва. Причини та що робити

26 Жовтня 2021, 16:04 Людмила Грубнік
боль в шее
Джерело: Depositphotos

Деякі жінки можуть страждати від вульводинії – хронічного болю у зоні вульви. При цьому найчастіше його періодичність та інтенсивність індивідуальна.

Лікар-гінеколог Наталя Сіліна розповіла про причини неприємних відчуттів та про те, як їх полегшити.

– Найчастішим симптомом є печіння, але жінки описують це відчуття по-різному. Одна пацієнтка порівнювала свій біль із “кислотою, яка ллється на шкіру”, – пояснює Наталя Сіліна.

Причини вульводинії

За словами лікаря, неприємні відчуття можуть виникати у жінок із різних причин.

Вона назвала найпоширеніші з них.

Що провокує:

  • пошкодження або збільшення щільності нервових закінчень у цій зоні;
  • запальні процеси у тканинах вульви;
  • змінені рецептори до гормонів;
  • генетична схильність до хронічного вестибулярного запалення або факторів, пов’язаних із нездатністю боротися з вульвовагінальною інфекцією;
  • гіперчутливість до грибкових інфекцій у зоні вульви.

Водночас провокувати загострення ситуації можуть статевий акт, введення тампона або менструальної чаші, гінекологічний огляд, носіння обтислого одягу.

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Лікування вульводинії

На жаль, поки що немає універсальних способів лікування вульводинії, які допомагали б усім жінкам.

– У своїй практиці я бачу хороші результати від плазмотерапії вульви та корекції гормонального дисбалансу, – продовжує Наталя Сіліна.

 

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Публикация от Наталья Силина|Врач Гинеколог (@dr.silina)

Профілактика вульводинії

Щоб уникнути хворобливих відчуттів, важливо дотримуватися низки заходів під час статевого акту, у повсякденному житті та під час занять спортом.

Одяг та особиста гігієна:

  • за можливості обирати бавовняну білизну та одяг вільного крою, колготки краще замінити панчохами;
  • не носити протягом тривалого часу мокрі купальники;
  • використовувати лише якісні засоби особистої гігієни або звичайну воду;
  • прати речі засобами, схваленими дерматологами;
  • туалетний папір має бути м’яким, без запаху та кольору;
  • бажано вибирати більш якісні прокладки та тампони.

Також важливо не терпіти, коли є бажання сходити в туалет, налагодити харчування задля уникнення запорів та пити достатньо води.

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Статевий акт:

  • бажано користуватися лубрикантами на водній основі;
  • не варто використовувати протизаплідні креми чи свічки (сперміциди);
  • після сексу варто звільняти сечовий міхур та промивати вульву прохолодною водою.

Фізичні вправи:

  • варто обмежити інтенсивні вправи, які викликають сильне тертя або прямий тиск на вульву (їзда на велосипеді);
  • не плавати у занадто хлорованих басейнах.

Теги
Поради , поради лікаря , Секс
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