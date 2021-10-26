Деякі жінки можуть страждати від вульводинії – хронічного болю у зоні вульви. При цьому найчастіше його періодичність та інтенсивність індивідуальна.

Лікар-гінеколог Наталя Сіліна розповіла про причини неприємних відчуттів та про те, як їх полегшити.

– Найчастішим симптомом є печіння, але жінки описують це відчуття по-різному. Одна пацієнтка порівнювала свій біль із “кислотою, яка ллється на шкіру”, – пояснює Наталя Сіліна.

Причини вульводинії

За словами лікаря, неприємні відчуття можуть виникати у жінок із різних причин.

Вона назвала найпоширеніші з них.

Що провокує:

пошкодження або збільшення щільності нервових закінчень у цій зоні;

запальні процеси у тканинах вульви;

змінені рецептори до гормонів;

генетична схильність до хронічного вестибулярного запалення або факторів, пов’язаних із нездатністю боротися з вульвовагінальною інфекцією;

гіперчутливість до грибкових інфекцій у зоні вульви.

Водночас провокувати загострення ситуації можуть статевий акт, введення тампона або менструальної чаші, гінекологічний огляд, носіння обтислого одягу.

Лікування вульводинії

На жаль, поки що немає універсальних способів лікування вульводинії, які допомагали б усім жінкам.

– У своїй практиці я бачу хороші результати від плазмотерапії вульви та корекції гормонального дисбалансу, – продовжує Наталя Сіліна.

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Профілактика вульводинії

Щоб уникнути хворобливих відчуттів, важливо дотримуватися низки заходів під час статевого акту, у повсякденному житті та під час занять спортом.

Одяг та особиста гігієна:

за можливості обирати бавовняну білизну та одяг вільного крою, колготки краще замінити панчохами;

не носити протягом тривалого часу мокрі купальники;

використовувати лише якісні засоби особистої гігієни або звичайну воду;

прати речі засобами, схваленими дерматологами;

туалетний папір має бути м’яким, без запаху та кольору;

бажано вибирати більш якісні прокладки та тампони.

Також важливо не терпіти, коли є бажання сходити в туалет, налагодити харчування задля уникнення запорів та пити достатньо води.

Статевий акт:

бажано користуватися лубрикантами на водній основі;

не варто використовувати протизаплідні креми чи свічки (сперміциди);

після сексу варто звільняти сечовий міхур та промивати вульву прохолодною водою.

Фізичні вправи: