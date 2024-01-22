Предлагаем приготовить булочки с тыквенной начинкой по замечательному рецепту. Рецепт тыквенных булочек совсем не сложный и оригинальный. От такой выпечки в восторге будут и дети и взрослые.
Кстати, рецепт очень вкусного тыквенного джема здесь, он запросто подойдет, если вам нужна начинка из тыквы для пирожков.
О пользе тыквы расскажет микробиолог, кандидат биологических наук Елена Ливинская. Переходите по ссылке.
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Как приготовить булочки с тыквенной начинкой
Ингредиенты:
Для теста:
- молоко – 60 мл
- дрожжи сухие – 5 г
- сахар – 70 г
- ваниль – щепотка
- мука – 300-350 г
- яйцо – 1 шт.
- соль – пару щепоток
- сливочное масло – 30 г
- пюре тыквенное – 80 г
Для начинки:
- тыква – 1 небольшой кусочек
- яблоко кисло-сладкое – 1 шт.
- сахар – 2 ч. л.
- корица – 0,5 ч. л.
- сок лимона – 1 ч. л.
- изюм – 2 ст. л.
- ваниль – щепотка
- сливочное масло – 30 г
Для смазывания изделий и противня:
- яичный желток – 1 шт.
- растительное масло – 1 ч. л.
Приготовление:
- Сначала приготовим опару. В теплое (не горячее!) молоко всыпаем дрожжи, добавляем 1 ст. л. сахара и 2-3 ст. л. муки. Перемешиваем и ставим в тепло на 15 минут.
- В миску выкладываем размягченное сливочное масло, пюре тыквы, яйцо, сахар, щепотку ванили, соль и хорошо перемешиваем.
- Затем добавляем опару, вымешиваем. Теперь постепенно вводим просеянную муку и замешиваем тесто.
- Миску немного смазываем маслом, выкладываем тесто и оставляем в тепле, чтобы подошло. Понадобится около часа.
- Для начинки тыкву и яблоко натираем на мелкой терке. Добавляем тыквенное пюре, сахар, щепотку ванили, корицу, сливочное масло, хорошо промытый изюм и сок лимона, перемешиваем.
- Тесто разделяем на 6 одинаковых кусочков и формируем шарики.
- Затем шарики раскатываем, кладем на середину начинку, края защипываем, слегка приподнимая вверх.
- Теперь выбираем вариант тыквенных булочек, который подойдет именно вам. Чтобы приготовить обычные булочки, переворачиваем сформированные изделия швом вниз, выкладываем на пергаментную бумагу смазанную растительным маслом.
- Или делаем булочки в форме небольших тыковок. Для этого каждую булочку завязываем накрест толстой нитью. Затем также выкладываем на смазанный пергамент и оставляем в тепле на 20 минут.
- Смазываем изделия яичным желтком. Выпекаем в духовке при 180 °С около 15-20 минут.
Булочки с тыквенной начинкой готовы. Приятного чаепития!
Фото: Depositphotos