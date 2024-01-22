Предлагаем приготовить булочки с тыквенной начинкой по замечательному рецепту. Рецепт тыквенных булочек совсем не сложный и оригинальный. От такой выпечки в восторге будут и дети и взрослые.

Кстати, рецепт очень вкусного тыквенного джема здесь, он запросто подойдет, если вам нужна начинка из тыквы для пирожков.

О пользе тыквы расскажет микробиолог, кандидат биологических наук Елена Ливинская. Переходите по ссылке.

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Как приготовить булочки с тыквенной начинкой

Ингредиенты:

Для теста:

молоко – 60 мл

дрожжи сухие – 5 г

сахар – 70 г

ваниль – щепотка

мука – 300-350 г

яйцо – 1 шт.

соль – пару щепоток

сливочное масло – 30 г

пюре тыквенное – 80 г

Для начинки:

тыква – 1 небольшой кусочек

яблоко кисло-сладкое – 1 шт.

сахар – 2 ч. л.

корица – 0,5 ч. л.

сок лимона – 1 ч. л.

изюм – 2 ст. л.

ваниль – щепотка

сливочное масло – 30 г

Для смазывания изделий и противня:

яичный желток – 1 шт.

растительное масло – 1 ч. л.

Приготовление:

Сначала приготовим опару. В теплое (не горячее!) молоко всыпаем дрожжи, добавляем 1 ст. л. сахара и 2-3 ст. л. муки. Перемешиваем и ставим в тепло на 15 минут. В миску выкладываем размягченное сливочное масло, пюре тыквы, яйцо, сахар, щепотку ванили, соль и хорошо перемешиваем. Затем добавляем опару, вымешиваем. Теперь постепенно вводим просеянную муку и замешиваем тесто. Миску немного смазываем маслом, выкладываем тесто и оставляем в тепле, чтобы подошло. Понадобится около часа. Для начинки тыкву и яблоко натираем на мелкой терке. Добавляем тыквенное пюре, сахар, щепотку ванили, корицу, сливочное масло, хорошо промытый изюм и сок лимона, перемешиваем. Тесто разделяем на 6 одинаковых кусочков и формируем шарики. Затем шарики раскатываем, кладем на середину начинку, края защипываем, слегка приподнимая вверх. Теперь выбираем вариант тыквенных булочек, который подойдет именно вам. Чтобы приготовить обычные булочки, переворачиваем сформированные изделия швом вниз, выкладываем на пергаментную бумагу смазанную растительным маслом. Или делаем булочки в форме небольших тыковок. Для этого каждую булочку завязываем накрест толстой нитью. Затем также выкладываем на смазанный пергамент и оставляем в тепле на 20 минут. Смазываем изделия яичным желтком. Выпекаем в духовке при 180 °С около 15-20 минут.

Булочки с тыквенной начинкой готовы. Приятного чаепития!

Фото: Depositphotos