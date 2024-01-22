Пропонуємо приготувати булочки з гарбузовою начинкою за чудовим рецептом. Рецепт гарбузових булочок геть не складний та оригінальний. Від такої випічки в захопленні будуть і малеча і дорослі.

До речі, рецепт дуже смачного гарбузового джему тут, він запросто підійде, якщо вам потрібна начинка з гарбуза для пиріжків.

Про користь гарбуза розкаже мікробіологиня, кандидатка біологічних наук Олена Лівінська. Переходьте за посиланням.

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Як приготувати булочки з гарбузовою начинкою

Інгредієнти:

Для тіста:

молоко – 60 мл

дріжджі сухі – 5 г

цукор – 70 г

ваніль – дрібка

борошно – 300-350 г

яйце – 1 шт.

сіль – пару дрібок

вершкове масло – 30 г

пюре гарбузове – 80 г

Для начинки:

гарбуз – 1 невеликий шматок

яблуко кисло-солодке – 1 шт.

цукор – 2 ч. л.

кориця – 0,5 ч. л.

сік лимона – 1 ч. л.

родзинки – 2 ст. л.

ваніль – дрібка

Для змащення виробів і дека:

яєчний жовток – 1 шт.

олія – 1 ч. л.

Приготування:

Спочатку приготуємо опару. В тепле (не гаряче!) молоко всипаємо дріжджі, додаємо 1 ст. л. цукру і 2-3 ст. л. борошна. Перемішуємо і ставимо в тепло на 15 хвилин. В миску викладаємо розм’якшене вершкове масло, пюре гарбуза, яйце, цукор, дрібку ванілі, сіль й гарно перемішуємо. Потім додаємо опару, вимішуємо. Тепер поступово вводимо просіяне борошно і замішуємо тісто. Миску трішки змащуємо олією, викладаємо тісто і залишаємо в теплі, щоб підійшло. Знадобиться близько години. Для начинки гарбуз та яблуко натираємо на дрібній тертці. Додаємо гарбузове пюре, цукор, дрібку ванілі, корицю, вершкове масло, гарно промиті родзинки та сік лимона, перемішуємо. Тісто розділяємо на 6 однакових шматочків та формуємо кульки. Потім кульки розкочуємо, кладемо на середину начинку, краї защипуємо, злегка піднімаючи вверх. Тепер вибираємо варіант гарбузових булочок, який підійде саме вам. Щоб приготувати звичайні булочки, перевертаємо сформовані вироби швом до низу, викладаємо на пергаментний папір змащений олією. Або робимо булочки в формі невеличких гарбузиків. Для цього кожну булочку зав’язуємо навхрест товстою ниткою. Потім також викладаємо на змащений пергамент і залишаємо у теплі на 20 хвилин. Змащуємо вироби яєчним жовтком. Випікаємо у духовці за 180 °С близько 15-20 хвилин.

Булочки з гарбузовою начинкою готові. Смачного чаювання!

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