Пропонуємо приготувати булочки з гарбузовою начинкою за чудовим рецептом. Рецепт гарбузових булочок геть не складний та оригінальний. Від такої випічки в захопленні будуть і малеча і дорослі.
До речі, рецепт дуже смачного гарбузового джему тут, він запросто підійде, якщо вам потрібна начинка з гарбуза для пиріжків.
Про користь гарбуза розкаже мікробіологиня, кандидатка біологічних наук Олена Лівінська. Переходьте за посиланням.
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Як приготувати булочки з гарбузовою начинкою
Інгредієнти:
Для тіста:
- молоко – 60 мл
- дріжджі сухі – 5 г
- цукор – 70 г
- ваніль – дрібка
- борошно – 300-350 г
- яйце – 1 шт.
- сіль – пару дрібок
- вершкове масло – 30 г
- пюре гарбузове – 80 г
Для начинки:
- гарбуз – 1 невеликий шматок
- яблуко кисло-солодке – 1 шт.
- цукор – 2 ч. л.
- кориця – 0,5 ч. л.
- сік лимона – 1 ч. л.
- родзинки – 2 ст. л.
- ваніль – дрібка
Для змащення виробів і дека:
- яєчний жовток – 1 шт.
- олія – 1 ч. л.
Приготування:
- Спочатку приготуємо опару. В тепле (не гаряче!) молоко всипаємо дріжджі, додаємо 1 ст. л. цукру і 2-3 ст. л. борошна. Перемішуємо і ставимо в тепло на 15 хвилин.
- В миску викладаємо розм’якшене вершкове масло, пюре гарбуза, яйце, цукор, дрібку ванілі, сіль й гарно перемішуємо.
- Потім додаємо опару, вимішуємо. Тепер поступово вводимо просіяне борошно і замішуємо тісто.
- Миску трішки змащуємо олією, викладаємо тісто і залишаємо в теплі, щоб підійшло. Знадобиться близько години.
- Для начинки гарбуз та яблуко натираємо на дрібній тертці. Додаємо гарбузове пюре, цукор, дрібку ванілі, корицю, вершкове масло, гарно промиті родзинки та сік лимона, перемішуємо.
- Тісто розділяємо на 6 однакових шматочків та формуємо кульки.
- Потім кульки розкочуємо, кладемо на середину начинку, краї защипуємо, злегка піднімаючи вверх.
- Тепер вибираємо варіант гарбузових булочок, який підійде саме вам. Щоб приготувати звичайні булочки, перевертаємо сформовані вироби швом до низу, викладаємо на пергаментний папір змащений олією.
- Або робимо булочки в формі невеличких гарбузиків. Для цього кожну булочку зав’язуємо навхрест товстою ниткою. Потім також викладаємо на змащений пергамент і залишаємо у теплі на 20 хвилин.
- Змащуємо вироби яєчним жовтком. Випікаємо у духовці за 180 °С близько 15-20 хвилин.
Булочки з гарбузовою начинкою готові. Смачного чаювання!
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