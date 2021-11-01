Исследование режима физической активности жителей Великобритании во время Covid-изоляции в марте-июне 2020 года показало, что группы, которые подвергались наибольшему риску осложнений от коронавирусной инфекции, пострадали больше всех с точки зрения усугубления малоподвижного образа жизни. Ученые бьют по этому поводу тревогу.

Когда в марте 2020 года было впервые объявлено о необходимости соблюдать режим изоляции, чтобы предотвратить распространение Covid-19, всем жителям Великобритании было разрешено выходить из дома для занятий спортом один раз в день.

Исследователи из Уорикского университета решили выяснить, какие группы населения снизили, а какие повысили уровень физической активности во время изоляции.

Они опросили людей с помощью специального мобильного приложения, пользователи которого предоставили данные о ежедневном количестве шагов до и во время Covid-блокировки.

Основные выводы исследователей говорят, что физическая активность значительно снизилась у лиц, отнесенных к категории страдающих ожирением, пользователей тренажерного зала и людей, живущих в городе.

Стало ясно, что люди, живущие в сельской местности, были с большей вероятностью активны в физическом плане по сравнению с горожанами.

Длительная изоляция может означать, что людям будет трудно вернуться к своим прежним привычкам, и поэтому должны быть целевые вмешательства, чтобы гарантировать, что и без того значительная проблема малоподвижного поведения не усугубится последствиями пандемии, убеждены исследователи.