Дослідження режиму фізичної активності жителів Великої Британії під час Covid-ізоляції в березні-червні 2020 року показало, що групи, які піддавалися найбільшому ризику ускладнень від коронавірусної інфекції, постраждали найбільше з точки зору поглиблення малорухливого способу життя. Вчені б’ють з цього приводу тривогу.

Коли в березні 2020 року було вперше оголошено про необхідність дотримуватися режиму ізоляції, щоб запобігти поширенню Covid-19, всім жителям Великої Британії було дозволено виходити з дому для занять спортом один раз на день.

Дослідники з Уорікського університету вирішили з’ясувати, які групи населення знизили, а які підвищили рівень фізичної активності під час ізоляції.

Вони опитали людей за допомогою спеціального мобільного додатку, користувачі якого надали дані про щоденну кількість кроків до і під час Covid-блокування.

Основні висновки дослідників говорять, що фізична активність значно знизилася у осіб, які страждають на ожиріння, користувачів тренажерного залу і людей, що живуть в місті.

Стало ясно, що люди, що живуть в сільській місцевості, були з більшою ймовірністю активні в фізичному плані в порівнянні з городянами.

Тривала ізоляція може означати, що людям буде важко повернутися до своїх колишніх звичок, і тому повинні бути цільові втручання, щоб гарантувати, що і без того значна проблема малорухливої поведінки не посилиться через наслідки пандемії, переконані дослідники.