Мы часто ищем что-то невероятно полезное в заморских продуктах, иногда забывая, что обычные украинские овощи и фрукты или другие пищевые продукты не менее полезны.

Таков известный всем чеснок. Когда мы его употребляем, то получаем множество полезных веществ, комбинация которых уникальна даже для признанных суперфудов.

Еще Гиппократ считал, что пища должна быть лекарством, а лекарства — едой, и применял чеснок для лечения различных заболеваний. Современная наука подтвердила многие из этих полезных для здоровья эффектов.

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Лечебные свойства

Чеснок использовали во все эпохи и почти все народы. Но только сравнительно недавно наука узнала, что польза чеснока заключается в наличии соединений серы, которые образуются, когда зубчик чеснока измельчают, раздавливают или жуют.

Попадая в пищеварительный тракт, эти соединения серы усваиваются организмом с последующей реализацией мощных биологических эффектов.

В высоких дозах соединения серы в чесноке защищают организм от отравления тяжелыми металлами. 4-недельное исследование с участием работников завода по производству автомобильных аккумуляторов (подвергавшихся чрезмерному воздействию свинца) показало, что чеснок снижает уровень свинца в крови на 19%.

Чеснок – малокалорийный и питательный

Один зубчик (3 г) сырого чеснока содержит марганец (2% от суточной нормы), витамин B6: (2%), витамин С (1%), селен (1%), 0,06 г клетчатки, 1 г углеводов, 0 ,2 г белка и всего 4,5 калории.

Большое исследование показало, что ежедневное потребление чеснока уменьшает количество простудных заболеваний на 63% по сравнению с плацебо. По результатам другого исследования, высокая доза выдержанного экстракта чеснока (2,56 г в день) уменьшает количество дней заболевания простудой или гриппом на 61%.

Чеснок способствует снижению АД и уровня холестерина

Он содержит антиоксиданты, поддерживающие защитные механизмы организма. Комбинированное влияние чеснока на снижение уровня холестерина и артериального давления вместе с его антиоксидантными свойствами может уменьшить риск распространенных заболеваний мозга, как болезнь Альцгеймера и деменция.

Потенциальное действие чеснока на долголетие практически невозможно доказать. Но учитывая его благоприятное влияние на важные факторы риска как артериальное давление, это утверждение имеет смысл. Кроме того, он может бороться с инфекционными заболеваниями, которые являются распространенными причинами смерти, особенно у пожилых людей или людей с дисфункцией иммунной системы.

В древних культурах чеснок использовали для уменьшения усталости и повышения работоспособности рабочих. В частности его давали олимпийским спортсменам в Древней Греции.

Ни одно исследование на людях не измеряло влияние чеснока на потерю костной массы. Однако опыт на грызунах показал, что он может минимизировать потерю костной ткани вследствие увеличения эстрогена у самок.

Исследование с участием женщин в период менопаузы установило, что ежедневная доза сухого экстракта чеснока (равна 2 г сырого чеснока) значительно снижает маркер дефицита эстрогена. Это означает, что эта добавка может благоприятно действовать и на здоровье костей у женщин. Кроме того, чеснок и лук оказывают положительное влияние на остеоартрит.

Употребляйте чеснок чаще, но помните, что чеснок имеет некоторые и отрицательные эффекты. К примеру, неприятный резкий запах изо рта. Также есть люди, у которых на него аллергия. Если у вас есть нарушения свертывания крови или вы принимаете лекарство, разжижающее кровь, проконсультируйтесь с врачом, прежде чем существенно увеличить потребление чеснока.

Источник: Олег Швец