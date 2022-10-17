Ми часто шукаємо щось неймовірно корисне у заморських продуктах, інколи забуваючи, що звичайні українські овочі та фрукти або ж інші харчові продукти не менш цілющі.

Таким є славнозвісний часник. Коли ми його вживаємо, то отримуємо численні корисні речовини, комбінація яких є унікальною навіть для визнаних суперфудів.

Ще Гіппократ вважав, що їжа має бути ліками, а ліки — їжею, і застосовував часник для лікування різних захворювань. Сучасна наука підтвердила багато з цих корисних для здоров’я ефектів.

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Лікувальні властивості

Часник використовували в усі епохи і майже всі народи. Та тільки порівняно недавно наука дізналася, що цінність часнику полягає в наявності сполук сірки, які утворюються, коли зубчик часнику подрібнюють, роздавлюють або жують.

У високих дозах сполуки сірки в часнику захищають організм від отруєння важкими металами. Чотиритижневе дослідження за участю працівників заводу з виробництва автомобільних акумуляторів (які піддавалися надмірному впливу свинцю) показало, що часник знижує рівень свинцю в крові на 19%.

Часник – малокалорійний та поживний

Один зубчик (3 г) сирого часнику містить марганець (2% від добової норми), вітамін B6: (2%), вітамін С (1%), селен (1%), 0,06 г клітковини, 1 г вуглеводів, 0,2 г білка і всього 4,5 калорії.

Велике дослідження показало, що щоденне споживання часнику зменшує кількість простудних захворювань на 63% у порівнянні з плацебо. За результатами іншого дослідження, висока доза витриманого екстракту часнику (2,56 г на день) зменшує кількість днів захворювання на застуду чи грип на 61%.

Часник сприяє зниженню артеріального тиску та знижує рівень холестерину.

Він містить антиоксиданти, які підтримують захисні механізми організму. Комбінований вплив часнику на зниження рівня холестерину та артеріального тиску, разом з його антиоксидантними властивостями може зменшити ризик поширених захворювань мозку, як хвороба Альцгеймера та деменція.

Потенційну дію часнику на довголіття практично неможливо довести. Та враховуючи його сприятливий вплив на важливі фактори ризику, як артеріальний тиск, це твердження має сенс. Окрім того, він може боротися з інфекційними захворюваннями, які є поширеними причинами смерті, особливо у людей похилого віку або людей з дисфункцією імунної системи.

У стародавніх культурах часник використовували для зменшення втоми та підвищення працездатності робітників. Зокрема, його давали олімпійським спортсменам у Стародавній Греції.

Жодне дослідження на людях не вимірювало вплив часнику на втрату кісткової маси. Проте дослід на гризунах показав, що він може мінімізувати втрату кісткової тканини внаслідок збільшення естрогену у самок.

Дослідження за участю жінок у період менопаузи встановило, що щоденна доза сухого екстракту часнику (дорівнює 2 г сирого часнику) значно знижує маркер дефіциту естрогену. Це означає, що ця добавка може сприятливо діяти й на здоров’я кісток у жінок. Крім того, часник і цибуля позитивно впливають на остеоартрит.

Вживайте часник частіше, але пам’ятайте, часник має деякі й негативні ефекти. Наприклад, неприємний різкий запах з рота. Також є люди, у яких на нього алергія. Якщо у вас є порушення згортання крові або ви приймаєте ліки, що розріджують кров, проконсультуйтесь з лікарем, перш ніж суттєво збільшити споживання часнику.

Джерело: Олег Швець