Весна – время свежей зелени. Петрушка, укроп и, конечно, шпинат.

Он очень полезен, богат витаминами и микроэлементами.

— Большое количество хлорофилла в составе растения, которое и отвечает за его интенсивный зеленый цвет, а также высокое содержание железа, каротиноидов, аскорбиновой кислоты, магния и других веществ, без сомнения, в определенном количестве полезны для употребления, — говорит диетология Светлана Фус.

По ее словам, его следует добавлять в салаты сырым. Если же использовать термическую обработку, то она не должна быть интенсивной.

Шеф-повар Евгений Клопотенко советует пассеровать шпинат.

— Самый простой рецепт припущенного шпината с лимоном и чесноком — это положить нарезанный шпинат на подогретую сковороду, куда предварительно добавили оливковое масло, чеснок, посыпать его солью, перцем, сбрызнуть лимонным соком и немного припустить, — говорит он.

Другие блюда тоже будут очень вкусными, учитывая, что нейтральный вкус шпината придает яркий оттенок любому набору продуктов. К примеру, рекомендуется приготовить аппетитный мясной рулет из телятины со шпинатом и орехами.

Кроме того, его легко добавлять к разным блюдам – супам, салатам, соусам, пирогам.

Также популярны сок и коктейли из листьев шпината. Они отлично подходят как для шпинатной диеты, так и для любой другой.

Однако следует помнить, что шпинат следует употреблять в пропорции с достаточным количеством и белков, и жиров. В то же время не рекомендуется полностью заменять им другие продукты.

Источник: Клопотенко