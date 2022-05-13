Весна – час свіжої зелені. Петрушка, укроп і, звичайно ж, шпинат.

Він надзвичайно корисний, багатий на вітаміни та мікроелементи.

– Велика кількість хлорофілу в складі рослини, яка й відповідає за її інтенсивний зелений колір, а також високий вміст заліза, каротиноїдів, аскорбінової кислоти, магнію та інших речовин, без сумніву, у певній кількості є корисним для вживання, – говорить дієтологиня Світлана Фус.

За її словами, його варто додавати до салатів сирим. Якщо ж вдаватися до термічної обробки, то вона не має бути інтенсивною.

Шеф-кухар Євген Клопотенко радить пасерувати шпинат.

– Найпростіший рецепт припущеного шпинату з лимоном та часником – це покласти нарізаний шпинат на підігріту сковороду, куди попередньо додали оливкової олії, часнику, посипати його сіллю, перцем, збризнути лимонним соком та трошки припустити, – говорить він.

Інші страви теж будуть дуже смачними з огляду на те, що нейтральний смак шпинату додає яскравого кольору будь-якому набору продуктів. Наприклад, рекомендується приготувати апетитний м’ясний рулет з телятини зі шпинатом і горіхами.

Крім того, його легко додавати до різних страв – супів, салатів, соусів, пирогів.

Також популярні сік та коктейлі з листя шпинату. Вони чудово підходять як для шпинатної дієти, так і для будь-якої іншої.

Проте варто пам’ятати, що шпинат треба вживати в пропорції з достатньою кількістю і білків, і жирів. Водночас не рекомендується повністю замінювати ним інші продукти.

Джерело: Клопотенко