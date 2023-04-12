Вода — самый популярный напиток на Земле. Ее важность для нашего здоровья и функционирования организма не может быть переоценена. Ведь именно вода является основой для всех физиологических процессов в организме.

Она помогает обеспечить гидратацию клеток, тканей и органов, что позволяет им работать должным образом. Кроме того, правильный водный баланс способен сохранить здоровье кожи, поддерживать здоровье почек, регулировать температуру тела и многое другое.

Однако пить очень много воды не всегда бывает полезно. Факты ICTV узнавали, что будет с организмом, если пить слишком много воды и как определить свою норму жидкости в день.

Что будет с организмом, если употреблять слишком много воды

Диетолог Ярослав отмечает, что пить много воды не всегда полезно, ведь чрезмерное употребление жидкости может привести к гипергидратации.

— Это диагноз, который говорит прежде всего о нарушении водно-солевого обмена, — говорит диетолог.

Осложненная форма гипергидратации, которую медики называют гипонатриемией (водной интоксикацией или водным отравлением) встречается редко и, обычно, сопровождает хронические заболевания почек, диабет II типа, застойную сердечную недостаточность.

— Такой набор опасен для жизни и требует госпитализации, однако большинство людей не сталкивается с подобными проблемами, — добавляет эксперт.

По словам диетолога, употреблять слишком много воды так же опасно, как пить ее маловато. Однако чрезмерное утоление жажды чревато другими последствиями.

Потребление воды литрами снижает общий уровень солей и электролитов, необходимых, в частности, для полноценной работы мышц. Баланс солей, электролитов и минералов, таких как калий и магний, обеспечивается работой почек и другими регуляторными механизмами организма.

— Результат — слаженное функционирование всех систем, в том числе сокращение мышц и отправка сигналов от нейрона к нейрону. Легкие формы гипергидратации могут выражаться в мышечных судорогах — недостаток солей и электролитов проявляется более интенсивно, когда вы потеете, теряя больше веществ, необходимых для нормальной работы мышц, — говорит диетолог.

Кроме того, во время потребления большого количества воды начинает выводиться больше соли, а от этого больше всего страдает кожа рук и лица, тускнеют и выпадают волосы.

Более того, если пить воду неправильно, ткани почек и печени будут отекать и хуже функционировать. Именно поэтому врачи не советуют употреблять очень много воды, ведь ничего хорошего чрезмерное потребление жидкости не несет для организма.

Норма воды: как рассчитать

Врач-хирург Ростислав Валихновский отмечает, что на 1 кг веса человек должен употреблять 20 мл воды.

— Например, если человек весит 80 кг, то он должен пить 1600 мл воды в сутки, — говорит врач.

Валихновский добавляет, что естественным путем человек ежедневно теряет 500 мл с потоотделением, еще 500 мл с мочевыделением, 200 мл во время акта дефекации и 400 мл во время дыхания. Получается 1600 мл.

Соответственно, мы ежедневно должны пополнять запас воды, который наш организм теряет естественным путем. Однако, по словам врача, не все так просто.

— Здесь нужно подсчитать: 800 мл воды мы получаем через пищу (овощи, фрукты, углеводы и т.д.) и еще 300 мл в зависимости от индивидуальных параметров человека. Получается 1100 мл мы получаем только из нормального питания, — добавляет врач.

То есть от 1600 мл (которые мы теряем ежедневно) вычитаем 1100 мл (которые поступают с пищей), получается 500 мл — это минимальное количество воды, которое нужно выпивать ежедневно!