Вода – найпопулярніший напій на Землі. Її важливість для нашого здоров’я та функціонування організму не може бути переоцінена. Адже саме вода є основою для всіх фізіологічних процесів в організмі.

Вона допомагає забезпечити гідратацію клітин, тканин та органів, що дозволяє їм працювати належним чином. Крім того, правильний водний баланс здатен зберегти здоров’я шкіри, підтримувати здоров’я нирок, регулювати температуру тіла та багато іншого.

Проте пити дуже багато води не завжди буває корисно. Факти ICTV дізнавалися, що буде з організмом, якщо пити забагато води та як визначити свою норму рідини на день.

Що буде з організмом, якщо вживати забагато води

Дієтолог Ярослав зазначає, що пити багато води не завжди корисно, адже надмірне вживання рідини може призвести до гіпергідратації.

– Це діагноз, який говорить насамперед про порушення водно-сольового обміну, – каже дієтолог.

Ускладнена форма гіпергідратації, яку медики називають гіпонатріємією (водною інтоксикацією або водним отруєнням) зустрічається рідко і, зазвичай, супроводжує хронічні захворювання нирок, діабет II типу, застійну серцеву недостатність.

– Такий набір є небезпечним для життя та потребує госпіталізації, проте більшість людей не зіштовхується з подібними проблемами, – додає експерт.

За словами дієтолога, вживати занадто багато води так само небезпечно, як пити її замало. Проте надмірне втамування спраги загрожує іншими наслідками.

Споживання води літрами знижує загальний рівень солей та електролітів, необхідних, зокрема, для повноцінної роботи м’язів. Баланс солей, електролітів та мінералів, таких як калій і магній, забезпечується роботою нирок та іншими регуляторними механізмами тіла.

– Результат – злагоджене функціонування всіх систем, в тому числі скорочення м’язів і надсилання сигналів від нейрона до нейрона. Легкі форми гіпергідратації можуть виражатися у судомах м’язів – нестача солей та електролітів проявляється інтенсивніше, коли ви пітнієте, втрачаючи більше речовин, необхідних для нормальної роботи м’язів, – каже дієтолог.

Крім того, під час споживання великої кількості води починає виводитися більше солі, а від цього найбільше страждає шкіра рук та обличчя, тьмяніє та випадає волосся.

Ба більше, якщо пити воду неправильно, тканини нирок та печінки будуть набрякати та гірше функціонувати. Саме тому лікарі не радять вживати дуже багато води, адже нічого хорошого надмірне споживання рідини не несе для організму.

Норма води: як розрахувати

Лікар-хірург Ростислав Валіхновський зазначає, що на 1 кг ваги людина має вживати 20 мл води.

– Наприклад, якщо людина важить 80 кг, то вона має пити 1600 мл води на добу, – каже лікар.

Валіхновський додає, що природним шляхом людина щодня втрачає 500 мл з потовиділенням, ще 500 мл з сечовиділенням, 200 мл під час акту дефекації та 400 мл під час дихання. Виходить 1600 мл.

Відповідно, ми щодня маємо поповнювати запас води, який наш організм втрачає природним шляхом. Проте, за словами лікаря, не все так просто.

– Тут потрібно підрахувати: 800 мл води ми отримуємо через їжу (овочі, фрукти, вуглеводи тощо) і ще 300 мл в залежності від індивідуальних параметрів людини. Виходить 1100 мл ми отримуємо тільки з нормального харчування, – додає лікар.

Тобто від 1600 мл (які ми втрачаємо щодня) віднімаємо 1100 мл (які надходять з їжею), виходить 500 мл – це мінімальна кількість води, яку потрібно випивати щодня!