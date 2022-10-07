Что такое сбалансированное питание? Это когда в рационе содержится необходимое количество жиров, белков и углеводов. Плюс к этому необходимо добавить омега-3 жирные кислоты, которые важны для сосудов.

И в каком же блюде есть такой идеальный набор необходимых веществ?

В салате под названием Селедка под шубой или просто Шуба. Так там же майонез, воскликнете вы. Да, майонез и что?

Сейчас смотрят

Диетолог Светлана Фус рассказала, почему этот соус не так страшен, если его правильно употреблять.

Итак, шуба. Две трети нашего рациона должны составлять овощи.

В этом салате много моркови, а это каротин.

Свекла богата витаминами С, В, Р, PP, железом, органическими кислотами, минеральными солями и клетчаткой.

Лук — фитонциды, витамин С, калий, магний, натрий, кальций.

Картофель — углеводы, калий. Причем, охлажденный вареный картофель имеет гликемический индекс гораздо ниже, нежели горячий или жареный.

Ну и основной продукт для салата — сельдь. Это источник омега-3, особенно, если рыба выловлена в холодных водах или зимой. В ней много жира. Именно рыбий жир и является самым полезным, после белка, веществом в рыбе.

А майонез? Майонез (если он домашний) — это просто растительное масло, взбитое с яйцом. И тот и другой продукт — не вредны. И, если не есть его ложками три раза в день и не намазывать на батон, то ничего страшного не случится.

Читайте также: Как приготовить полезный домашний майонез из перепелиных яиц

Светлана Фус дает совет как не переборщить с майонезом в шубе, чтобы салат все же получился полезным, не намазывайте соусом каждый слой овощей.

Лучше смешайте каждый вид овощей в отдельной емкости с одной ложкой майонеза, а затем выкладывайте слоями. Так вы используете всего три ложки майонеза вместо двух пачек.

Источник: Светлана Фус