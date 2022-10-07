Що таке збалансоване харчування? Це коли в раціоні міститься необхідна кількість жирів, білків та вуглеводів. Плюс до цього необхідно додати омега-3 жирні кислоти, які важливі для судин.

І в якій страві є такий ідеальний набір необхідних речовин?

У салаті під назвою Оселедець під шубою або просто шуба. Так там же майонез, вигукнете ви. Так, майонез і що?

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Дієтолог Світлана Фус розповіла, чому цей соус не такий страшний, якщо його правильно вживати.

Отже, шуба. Дві третини нашого раціону мають становити овочі.

У цьому салаті багато моркви, а це каротин.

Буряк багата вітамінами С, В, Р, PP, залізом, органічними кислотами, мінеральними солями та клітковиною.

Цибуля – фітонциди, вітамін С, калій, магній, натрій, кальцій.

Картопля – вуглеводи, калій. Причому охолоджена варена картопля має глікемічний індекс набагато нижчий, ніж гаряча або смажена.

Ну і основний продукт для салату – оселедець. Це джерело омега-3, особливо, якщо риба виловлена ​​в холодних водах або взимку. В ній багато жиру. Саме риб’ячий жир і є найкориснішою, після білка, речовиною в рибі.

А майонез? Майонез (якщо він домашній) – це просто олія, збита з яйцем. І той і інший продукт – не шкідливий. І, якщо не їсти його ложками тричі на день і не намазувати на батон, то нічого страшного не станеться.

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Світлана Фус дає пораду, як не переборщити з майонезом у шубі, щоб салат все ж таки вийшов корисним, не намазуйте соусом кожен шар овочів.

Краще змішайте кожен вид овочів в окремій ємності з однією ложкою майонезу, а потім викладайте шарами. Так ви використовуєте лише три ложки майонезу замість двох пачок.

Джерело: Світлана Фус