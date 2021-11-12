Магазинный майонез содержит огромное количество консервантов. Они нужны, чтобы продукт дольше хранился. Но такую заправку есть не очень полезно. Из ситуации можно выйти, приготовив домашний майонез. А чтобы он был не только вкусным, но и очень полезным, можно использовать перепелиные яйца.
Участник реалити Адская кухня на Новом канале Равшан Хамидов поделился способом приготовления популярного соуса.
Ингредиенты
- 5 перепелиных желтков
- 1 ч. л. горчицы
- 1 ч. л. лимонного сока
- 1 г соли
- 1 г сахара
- 200 мл подсолнечного масла
Приготовление
- Перепелиные желтки интенсивно взбиваем венчиком с лимонным соком.
- Добавляем горчицу, соль, сахар и хорошенько взбиваем.
- Тонкой струйкой вливаем ледяное подсолнечное масло. Параллельно взбиваем. Это нужно делать очень интенсивно, чтобы сформировалась стабильная эмульсия.
Домашний майонез не содержит консервантов, поэтому им нельзя запасаться.
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Соус может храниться максимум два дня в холодильнике в герметично закрытой таре. Но безопаснее всего употреблять его сразу.