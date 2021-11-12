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Їжа

Как приготовить полезный домашний майонез из перепелиных яиц

12 ноября 2021, 15:50
Людмила Грубнік редактор раздела Здоровье
Как приготовить полезный домашний майонез из перепелиных яиц
Источник: Новый канал

Магазинный майонез содержит огромное количество консервантов. Они нужны, чтобы продукт дольше хранился. Но такую заправку есть не очень полезно. Из ситуации можно выйти, приготовив домашний майонез. А чтобы он был не только вкусным, но и очень полезным, можно использовать перепелиные яйца.

Участник реалити Адская кухня на Новом канале Равшан Хамидов поделился способом приготовления популярного соуса.

Ингредиенты

  • 5 перепелиных желтков
  • 1 ч. л. горчицы
  • 1 ч. л. лимонного сока
  • 1 г соли
  • 1 г сахара
  • 200 мл подсолнечного масла

Приготовление

  • Перепелиные желтки интенсивно взбиваем венчиком с лимонным соком.
  • Добавляем горчицу, соль, сахар и хорошенько взбиваем.
  • Тонкой струйкой вливаем ледяное подсолнечное масло. Параллельно взбиваем. Это нужно делать очень интенсивно, чтобы сформировалась стабильная эмульсия.

Домашний майонез не содержит консервантов, поэтому им нельзя запасаться.

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Соус может храниться максимум два дня в холодильнике в герметично закрытой таре. Но безопаснее всего употреблять его сразу.

Источник
Новый канал
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Кулінарні рецепти , Рецепт
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