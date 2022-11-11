Молоко — это полезный и вкусный продукт, который должен быть в рационе каждого.
Благодаря содержанию кальция, фосфора, магния, калия, витаминов А, D, витаминов группы В и других полезных микроэлементов, молоко — просто незаменимый продукт.
Единственная проблема — его трудно хранить. Молоко быстро скисает и становится непригодным для употребления. Факты ICTV разбирались, почему молоко скисает и как дольше его хранить.
Процесс скисания молока
Скисание молока — процесс сложный. Дело в том, что свежее молоко имеет важные питательные вещества, например, лактозу (молочный сахар). Лактоза останавливает процесс порчи продукта.
Далее в молоко начинают попадать живые бактерии, кстати, оказываются они там прямо из воздуха. Именно живые бактерии становятся причиной порчи молочного продукта.
Бактерии питаются сахаром, которого много в молоке, и размножаются. Чтобы получить энергию, они применяют компоненты самого молока (жиры, белки, углеводы).
Многие живые бактерии превращают его в кислоту и молоко скисает. Эти бактерии имеют характерное название молочнокислые.
Молочнокислые бактерии быстрее размножаются в тепле, поэтому, если не хранить молоко в холодильнике, оно скиснет быстрее.
Кстати, в желудке человека молочнокислые бактерии умирают, а кислота, которую они производят, убивает другие вредные бактерии, которые живут в нашем кишечнике. Поэтому употреблять кисляк очень полезно.
Как сохранить молоко свежим дольше
Чтобы сохранить свежесть молока надолго, следует придерживаться определенных правил. Кстати, они касаются как магазинного, так и фермерского продукта.
Сначала молоко нужно прокипятить, а затем оставить на несколько часов. Оно должно остыть. Далее молоко переливают в кувшин из глины или стеклянную банку. Во время кипячения погибают вредные микроорганизмы, которые могут быть в сыром молоке.
Затем в прокипяченное молоко добавляют кусочек рафинированного сахара, который выступает как консервант. Он помогает сохранять молоко дольше.
Кстати, чтобы молоко не свернулось во время кипячения, можно сначала добавить рафинированный сахар, а затем ставить на огонь.
Такое молоко сможет стоять в холодильнике до 14 дней, а при комнатной температуре — четверо суток.
Еще есть вариант заморозить сырое молоко. Это продлит срок хранения до 4-6 недель.
Помните, что жидкость увеличивается при замораживании, поэтому оставьте внутри емкости немного свободного места.
Чтобы разморозить молоко, просто поставьте банку в холодильник. Следует отметить, что повторно замораживать молоко запрещено!