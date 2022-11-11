Молоко — это полезный и вкусный продукт, который должен быть в рационе каждого.

Благодаря содержанию кальция, фосфора, магния, калия, витаминов А, D, витаминов группы В и других полезных микроэлементов, молоко — просто незаменимый продукт.

Единственная проблема — его трудно хранить. Молоко быстро скисает и становится непригодным для употребления. Факты ICTV разбирались, почему молоко скисает и как дольше его хранить.

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Процесс скисания молока

Скисание молока — процесс сложный. Дело в том, что свежее молоко имеет важные питательные вещества, например, лактозу (молочный сахар). Лактоза останавливает процесс порчи продукта.

Далее в молоко начинают попадать живые бактерии, кстати, оказываются они там прямо из воздуха. Именно живые бактерии становятся причиной порчи молочного продукта.

Бактерии питаются сахаром, которого много в молоке, и размножаются. Чтобы получить энергию, они применяют компоненты самого молока (жиры, белки, углеводы).

Многие живые бактерии превращают его в кислоту и молоко скисает. Эти бактерии имеют характерное название молочнокислые.

Молочнокислые бактерии быстрее размножаются в тепле, поэтому, если не хранить молоко в холодильнике, оно скиснет быстрее.

Кстати, в желудке человека молочнокислые бактерии умирают, а кислота, которую они производят, убивает другие вредные бактерии, которые живут в нашем кишечнике. Поэтому употреблять кисляк очень полезно.

Как сохранить молоко свежим дольше

Чтобы сохранить свежесть молока надолго, следует придерживаться определенных правил. Кстати, они касаются как магазинного, так и фермерского продукта.

Сначала молоко нужно прокипятить, а затем оставить на несколько часов. Оно должно остыть. Далее молоко переливают в кувшин из глины или стеклянную банку. Во время кипячения погибают вредные микроорганизмы, которые могут быть в сыром молоке.

Затем в прокипяченное молоко добавляют кусочек рафинированного сахара, который выступает как консервант. Он помогает сохранять молоко дольше.

Кстати, чтобы молоко не свернулось во время кипячения, можно сначала добавить рафинированный сахар, а затем ставить на огонь.

Такое молоко сможет стоять в холодильнике до 14 дней, а при комнатной температуре — четверо суток.

Еще есть вариант заморозить сырое молоко. Это продлит срок хранения до 4-6 недель.

Помните, что жидкость увеличивается при замораживании, поэтому оставьте внутри емкости немного свободного места.

Чтобы разморозить молоко, просто поставьте банку в холодильник. Следует отметить, что повторно замораживать молоко запрещено!